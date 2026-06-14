Ο «Σκοπελίτης» συνόδευσε τον «καπετάν Γιάννη» στην κηδεία του - Συγκινητικό βίντεο

Τελέστηκε η κηδεία του «καπετάν Γιάννη» με το θρυλικό καράβι να τον ακολουθεί στην τελευταία του κατοικία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ο «Σκοπελίτης» συνόδευσε τον «καπετάν Γιάννη» στην κηδεία του - Συγκινητικό βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Η κηδεία του «καπετάν Γάννη» τελέστηκε με το πλοίο «Σκοπελίτης» να τον συνοδεύει από τη θάλασσα στην τελευταία του κατοικία.
  • Ο Ιωάννης Σκοπελίτης, γνωστός ως «καπετάν Γιάννης», είχε συνδέσει το όνομά του με το πλοίο που εξυπηρετούσε τις Μικρές Κυκλάδες για δεκαετίες.
  • Πέθανε μετά από δεκαετή μάχη με τον καρκίνο, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία των Κυκλάδων.
  • Ο γιος του Δημήτρης Σκοπελίτης αποχαιρέτησε συγκινητικά τον πατέρα του με ανάρτηση στο Facebook, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη και αγάπη.
  • Ο «Σκοπελίτης» αποτελούσε σημαντικό μέσο σύνδεσης και επικοινωνίας των νησιών, ενώ ο καπετάνιος του ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής καθημερινότητας.
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Ο «καπετάν Γιάννης» του θρυλικού πλοίου «Σκοπελίτης» που ένωνε τις Μικρές Κυκλάδες με τη Νάξο και την Αμοργό, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Στο τελευταίο «αντίο» που συγκεντρώθηκαν να του πουν, όμως, συγγενείς και φίλοι, το καράβι στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν για δεκαετίες, δεν θα μπορούσε να λείπει.

Στη διάρκεια της κηδείας, ο «Σκοπελίτης» ήταν εκεί, στη θάλασσα και ακολουθούσε και αυτό με τη σειρά του, τον «καπετάν-Γιάννη» στην τελευταία του κατοικία.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook, ο αποχαιρετισμός ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος και μόλις το πλοίο εξέπεμψε κόρνα, ξεκίνησαν τα όργανα που βρίσκονταν και αυτά εκεί για να πουν «αντίο» σε έναν άνθρωπο που είχε συνδέσει το όνομά του με τη θάλασσα και τα κύματα.

Ο καπετάν Γιάννης έφυγε από τη ζωή χθες το πρωί λίγο μετά τις 08:00, έπειτα από σοβαρή μάχη με τον καρκίνο, την οποία αντιμετώπιζε τα τελευταία δέκα χρόνια. Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και συνδεδεμένος με την καθημερινότητα των νησιωτών.

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ

Ο άνθρωπος πίσω από τον «Σκοπελίτη»

Ο Ιωάννης Σκοπελίτης συνέδεσε το όνομά του με το πλοίο «Σκοπελίτης», το οποίο για δεκαετίες αποτελούσε βασικό κρίκο σύνδεσης ανάμεσα στα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Δεν επρόκειτο απλώς για ένα μέσο μεταφοράς, αλλά για μια σταθερή παρουσία που εξυπηρετούσε κατοίκους και επισκέπτες, διατηρώντας ζωντανή την επικοινωνία μεταξύ των νησιών.

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Μέσα από τη δράση του στη θάλασσα, ο «καπετάν Γιάννης» είχε κερδίσει την εκτίμηση των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες τον θεωρούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

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Το συγκινητικό αντίο του γιου του

Ο γιος του προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας τον πατέρα του με λόγια βαθιάς ευγνωμοσύνης και αγάπης. Τον ευχαρίστησε για όσα του προσέφερε στη ζωή, για τη στήριξη και τη δύναμή του μέχρι το τέλος, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα δεν πρόλαβε να του ανταποδώσει.

Με συγκίνηση αναφέρθηκε στο ότι θα συνεχίσει να τον αισθάνεται δίπλα του, ενώ έκανε λόγο για την ελπίδα πως θα συναντήσει τον παππού του, ώστε να «ταξιδεύουν μαζί στο τιμόνι», όπως έκαναν και στη ζωή. Κλείνοντας, του ευχήθηκε «καλοτάξιδο μπουγάζι στον ουρανό» και υπογράμμισε πως η αγάπη του θα παραμείνει αιώνια.

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Ολόκληρη η ανάρτηση του γιου Δημήτρη Σκοπελίτη: «Πατέρα μου σε ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσες και για αυτά που μου έμαθες, σε ευχαριστώ που το πάλεψες μέχρι τέλους . Ήσουν πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαζόμουν. Συγνώμη για αυτά που δεν μπόρεσα να σου δώσω . Ξέρω ότι θα είσαι δίπλα μας και τώρα . Και ότι θα σε περιμένει ο παππούς να ταξιδέψετε μαζί, θα είστε μαζί στο τιμόνι όπως ήσασταν και στη ζωή. Να έχετε καλοτάξιδο μπουγαζι στον ουρανό . Σε αγαπάω πατέρα και θα σε αγαπάω για πάντα . Ελπίζω στην ζωή μου να μάθω από σένα και να συνεχίσω ότι άφησες . Να έχεις καλό παράδεισο,η ψυχούλα σου να είναι κοντά στην Παναγία . Και πάλι σε ευχαριστώ για όλα πατέρα…».

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