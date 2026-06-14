Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

Snapshot Από τις 332 δήμους της Ελλάδας, μόνο 165 δημοτικές ενότητες έχουν καταγράψει γεννήσεις από την αρχή του 2026, ενώ 717 δεν έχουν καμία γέννηση.

Η υπογεννητικότητα και η γεωγραφική συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι εμφανείς, με 131 ηπειρωτικές ενότητες, 36 στην Αττική και 59 νησιά χωρίς γεννήσεις.

Οι γεννήσεις συγκεντρώνονται κυρίως σε λίγες μεγάλες πόλεις, με μόλις έξι από αυτές να καταγράφουν τετραψήφιο αριθμό γεννήσεων.

Η Ελλάδα βιώνει φυσική μείωση πληθυσμού, με τις γεννήσεις να έχουν μειωθεί σημαντικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και τη γονιμότητα να παραμένει κάτω από το όριο αναπλήρωσης.

Οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες, όπως το κόστος στέγασης και η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας, επηρεάζουν την υπογεννητικότητα και την απομάκρυνση νέων από τις περιφερειακές περιοχές. Snapshot powered by AI

Σε μια χώρα με 332 δήμους και 882 ληξιαρχεία, μόλις 165 δημοτικές ενότητες έχουν καταγράψει έστω μία γέννηση από τον Ιανουάριο έως σήμερα, αποτυπώνοντας την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό ως τα μεγαλύτερα προβλήματα για το ελληνικό έθνος.

Συνολικά 717 δημοτικές ενότητες δεν έχουν καταχωρήσει καμία γέννηση από την αρχή του 2026, όπως δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς με αυτόν τον τρόπο, τα στοιχεία των ληξιαρχείων για το πρώτο διάστημα του 2026 σκιαγραφούν μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων: από τη μία πλευρά λίγα μεγάλα αστικά κέντρα και περιφερειακές πρωτεύουσες συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα των γεννήσεων και από την άλλη εκατοντάδες περιοχές της χώρας δεν έχουν καταγράψει ούτε ένα νεογέννητο από την αρχή του έτους.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τη γεωγραφική διάσταση του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Οι περιοχές με μηδενικές γεννήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές στις οποίες δεν έχει καταγραφεί ούτε μία γέννηση από την αρχή του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

717 δημοτικές ενότητες εμφανίζουν μηδενικές γεννήσεις.

131 δήμοι ή δημοτικές ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας (εκτός Αττικής και νησιών) δεν έχουν καταγράψει ούτε ένα νεογέννητο.

Στην Αττική, 36 δημοτικές ενότητες εμφανίζουν μηδενικές γεννήσεις.

Σε 59 νησιά της χώρας δεν έχει καταγραφεί καμία γέννηση.

Πρόκειται για μια εικόνα που αναδεικνύει όχι μόνο τη μείωση των γεννήσεων αλλά και τη συγκέντρωση του πληθυσμού σε όλο και λιγότερα αστικά κέντρα.

Σε πολλά μικρά νησιά, ορεινούς οικισμούς και απομακρυσμένες περιοχές, η απουσία γεννήσεων συνδέεται άμεσα με τη γήρανση του πληθυσμού και τη σταδιακή αποχώρηση των νεότερων ηλικιών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ελάχιστες γεννήσεις σε δεκάδες περιοχές

Ακόμη και στις περιοχές όπου καταγράφονται γεννήσεις, οι αριθμοί συχνά παραμένουν εξαιρετικά χαμηλοί.

Συγκεκριμένα:

62 δημοτικές ενότητες έχουν καταγράψει μόλις μία γέννηση από τον Ιανουάριο.

103 δημοτικές ενότητες έχουν καταγράψει δύο ή περισσότερες γεννήσεις.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ότι σε μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας η ανανέωση του πληθυσμού πραγματοποιείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για το μέλλον πολλών τοπικών κοινωνιών.

Οι πόλεις που συγκεντρώνουν τις γεννήσεις

Στον αντίποδα, οι γεννήσεις εξακολουθούν να συγκεντρώνονται σε λίγα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μόλις έξι πόλεις καταγράφουν τετραψήφιο αριθμό γεννήσεων, ενώ άλλες 33 εμφανίζουν τριψήφιο αριθμό.

Η εικόνα αυτή αντανακλά τη μακροχρόνια τάση συγκέντρωσης πληθυσμού στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, όπου υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες για τα νέα ζευγάρια.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγαλύτερα μαιευτήρια της χώρας βρίσκονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε λίγες ακόμη μεγάλες πόλεις, όπου καταλήγει σημαντικό μέρος των τοκετών ακόμη και από γειτονικούς νομούς.

Η Ελλάδα γερνά

Τα στοιχεία των γεννήσεων έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά δεικτών που καταδεικνύουν τη δημογραφική επιδείνωση της χώρας.

Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία σε καθεστώς φυσικής μείωσης του πληθυσμού, καθώς οι θάνατοι υπερβαίνουν σταθερά τις γεννήσεις.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι γεννήσεις ξεπερνούσαν τις 140.000 ετησίως. Σήμερα ο αριθμός τους έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που κυμαίνονται γύρω στις 60.000 με 70.000 ετησίως, ενώ η γονιμότητα παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού, που υπολογίζεται σε 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.

Παράλληλα, αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των ηλικιωμένων στον συνολικό πληθυσμό, ενώ μειώνεται το ποσοστό των παιδιών και των νέων.

Οι δημογράφοι επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, της μετανάστευσης νέων ανθρώπων στο εξωτερικό και της δυσκολίας των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά σε νεαρή ηλικία.

Οι λόγοι πίσω από τη μείωση των γεννήσεων

Η υπογεννητικότητα αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις.

Το υψηλό κόστος στέγασης, η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας, η δυσκολία εξεύρεσης παιδικών σταθμών, η καθυστέρηση δημιουργίας οικογένειας και η αύξηση της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των νέων ζευγαριών.

Παράλληλα, η συρρίκνωση του πληθυσμού σε πολλές περιφερειακές περιοχές δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: όσο λιγότεροι νέοι άνθρωποι παραμένουν σε μια περιοχή, τόσο λιγότερες γεννήσεις καταγράφονται και τόσο δυσκολότερη γίνεται η διατήρηση σχολείων, υπηρεσιών υγείας και άλλων βασικών υποδομών.

Το γεγονός ότι σε 717 δημοτικές ενότητες δεν έχει καταγραφεί ούτε μία γέννηση από την αρχή του 2026 δείχνει πως η υπογεννητικότητα δεν είναι μόνο ζήτημα συνολικού αριθμού γεννήσεων, αλλά και ζήτημα χωρικής κατανομής του πληθυσμού.

Και αν το κλάμα ενός νεογέννητου θεωρείται διαχρονικά σύμβολο ζωής και συνέχειας, ο χάρτης των γεννήσεων του 2026 δείχνει ότι σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας αυτή η φωνή ακούγεται όλο και πιο σπάνια.

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