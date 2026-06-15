Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα, οι βουτιές της Δόμνας, αλλαγή ηγεσίας για ν’ ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ

Υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός και της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου, ο Πρέσβης του Ισραήλ Γεχίελ Λάιτερ και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ

Ο κόσμος προχωράει. Και στη γειτονιά γίνονται πραγματάκια. Η ίδρυση Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου δεν έχει θεωρητική αξία. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ μαζί στα ενεργειακά σημαίνει ότι η περιοχή μπορεί να γίνει ένας μίνι-Κόλπος τα επόμενα χρόνια. Οι ΗΠΑ φυσικά πατούν γερά το πόδι τους στα κοιτάσματα, ενώ δεν χρειάζεται να είσαι μάντης για να προβλέψεις το μελλοντικό μαλλιοτράβηγμα με τις ΕΕ, καθώς οι εξορύξεις γίνονται σε χώρες-μέλη της ΕΕ. Οι υπογραφές έπεσαν στο Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής Baker του Πανεπιστημίου Rice στο Χιούστον του Τέξας μεταξύ των κ.κ. Chris Wright, Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Σταύρου Παπασταύρου της Ελλάδας, Μιχάλη Δαμιανού της Κύπρου, και Dr. Yechiel Leiter, Πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κάτι παραπάνω από ευτυχής Παπασταύρου συναντήθηκε επίσης με Chevron & ExxonMobil για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2, τη συμμετοχή της Chevron στην Περιοχή 10 στο νότιο Ιόνιο και τις σεισμικές έρευνες.

Ξεκινάει ο μαραθώνιος

Ο Παπασταύρου δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα διεκδικήσει σταυρό στις επόμενες εκλογές. Κάποια εποχή φημολογούνταν ότι θα κατέβει στο Νότιο τομέα, όμως με δεδομένα τα βαριά του καθήκοντα θα τον έβλεπα και σε εκλόγιμη στο Επικρατείας της ΝΔ. Στο Νότιο η ΝΔ έβγαλε εννιά βουλευτές, αλλά οι εκτιμήσεις για τις επόμενες δίνουν 7, το πολύ 8 έδρες. Και στο ΠΑΣΟΚ τους ζώνουν τα φίδια για τον εν λόγω τομέα, καθώς τα σημάδια δεν είναι καλά για δεύτερη έδρα. Την μία και μοναδική σίγουρη την διεκδικούν εκτός από τον Χρηστίδη, η Διαμαντοπούλου και ο Χρήστος Κακλαμάνης με τις πιθανότητες υπέρ της κυρίας. Ο μαραθώνιος των βουλευτών μόλις αρχίζει.

Περιοδείες

Μαραθώνιο έχει μπροστά του και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε το Σάββατο ταξίδι αστραπή στην Ρόδο. Εκεί εκτός απ’ τα κλασικά, άνοιξαν για το κοινό μετά από 75 χρόνια, έναν πανέμορφο αρχαιολογικό χώρο μέσα στην Μεσαιωνική Πόλη. Την Περβόλα

Πρόκειται για ένα υπαίθριο μουσείο είκοσι στρεμμάτων στον οποίο υπάρχουν ευρήματα όλων των ιστορικών περιόδων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μαζί του η Λίνα Μενδώνη, η υπουργός Πολιτισμού που θα έπρεπε να την περάσουν στην συνταγματική αναθεώρηση, όπως έχει πει ο Αδωνις.

Ο Πρωθυπουργός φυσικά δεν έμεινε μόνο στα αρχαιολογικά και στις συναντήσεις με Περιφερειάρχη και Δήμαρχο. Παρ’ ότι σκληρός ο ήλιος, εκεί κάτω από έναν πλάτανο, τσουπ έφτιαξε μια μίνι προεκλογική

συγκεντρωσούλα μαζί με Κυρανάκη. Μέχρι και τέλος Ιουλίου τους βλέπω όλους τους γαλάζιους να ιδρώνουν στις περιοδείες, ιδιαίτερα σε περιφέρειες που η ΝΔ θέλει ενίσχυση όπως Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Ήπειρος, μετά την Κεντρική Μακεδονία. Αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα έχει Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, κι από βδομάδα Αρκαδία.

Δροσερά

Ισως γι’ αυτό η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απόλαυσε στο έπακρο Κυριακή μεσημέρι τα νερά της πισίνας του The Ilisian (πρώην Χίλτον) η οποία μοιάζει με έργο του, rip, David Hockney

Το μαντείο δεν εκθέτει ιδιωτικές στιγμές, αλλά μπορεί να βεβαιώσει ότι η Δόμνα φορούσε λεμονί και ιώδες μπικίνι, και παραμένει κορμάρα.

Ο κύκλος του ΓΑΠ

Χωρίς μπικίνι αλλά όλοι πολύ σοβαροί, συγκεντρώθηκαν οι του Κύκλου Εξωτερικών και Άμυνας του ΠΑΣΟΚ για να δουν πως θα δουλέψουν. Στον εν λόγω Κύκλο συμμετέχουν οι κ.κ, Παπανδρέου, Κατρίνης, Μάντζος, Φαραντούρης και Στέλιος Περράκης.

Υπό την αδιαμφισβήτητη προεδρία του ΓΑΠ, συζητήθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της ομάδας, το πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς και οι τρέχουσες εξελίξεις στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και διεθνούς ασφάλειας. Παράλληλα, καθορίστηκαν οι άξονες εργασίας και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δράσεων.

Νοικοκυρεμένα πράγματα.

Ο ΓΑΠ παραμένει υπερκινητικός. Αύριο έχει γκράντε εκδήλωση με Σαχινίδη, Παραστατίδη, Μ. Χριστοδουλάκη και Κ. Καρτάλη

Αλλαγή Αρχηγού

Οι δημιουργία των κύκλων είναι μια κίνηση τελευταίας στιγμής του Ανδρουλάκη να κάνει κάτι πριν από τις εκλογές. Τα σύννεφα παραμένουν μαύρα πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη που κρατάει την ανάσα της για την αποψινή δημοσκόπηση της Alco (Alpha). Μέχρι να 'ρθει αυτή όμως, στο εβδομαδιαίο δελτίο της QED το οποίο στέλνει σε επιλεγμένου συνδρομητές κάθε Παρασκευή, οι συνάδελφοι μάντεις-ερευνητές έθεσαν το ερώτημα τι θα βοηθούσε το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Και, ωιμέ

αυτοί οι άκαρδοι απάντησαν, η αλλαγή ηγεσίας!

Οι ερινύες

Την ίδια στιγμή, ο αμέριμνος Γερουλάνος, τραβούσε την προσοχή σε ένα εξαιρετικό κομμάτι της εποχής μου, μια αρχαία κάλπη η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη κατά την διάρκεια συνέντευξης από την εκπομπή της Γερμανού. Ο Παύλος που λατρεύει την ιστορία και τις ξεναγήσεις στο Μουσείο, στάθηκε στο καπάκι , λέγοντας:

«Έχουν χαράξει μια ερινύα γιατί αν ψήφιζες το καλό της πόλης πάνω από το δικό σου το καλό, τότε τα πράγματα ήταν μια χαρά. Αλλά αν ψήφιζες το καλό το δικό σου πάνω από το καλό της πόλης τότε, σε κυνηγούσαν οι τύψεις».

Συγγνώμη Παύλο, ξέρω πως όταν λες «πόλη», δεν εννοείς «ΠΑΣΟΚ», αλλά εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου.

Σας φιλώ

Η Πυθία