Απόφαση «σταθμός» από το ΣτΕ για τους διαζευγμένους γονείς - Πώς διαμορφώνεται η γονική μέριμνα

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για τα δικαιώματα των διαζευγμένων γονέων, το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβεβαίωσε ότι η γονική μέριμνα δεν αποτελεί τυπικό μόνο δικαίωμα, αλλά συνεπάγεται και ουσιαστική δυνατότητα ενημέρωσης για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά το ανήλικο τέκνο.

Συγκεκριμένα, διαζευγμένος πατέρας, ο οποίος διατηρούσε τη γονική μέριμνα του ανήλικου παιδιού του, ενώ η επιμέλεια είχε ανατεθεί αποκλειστικά στη μητέρα, προσέφυγε στη δικαιοσύνη διεκδικώντας πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το παιδί του. Τα στοιχεία αυτά αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του ανηλίκου σε πρόγραμμα ειδικής αγωγής σε Κέντρο Λόγου, καθώς και οικονομικά δεδομένα που σχετίζονταν με τις συνεδρίες.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία προσέφυγε αρχικά ο πατέρας, έκανε δεκτό το αίτημά του και έδωσε εντολή στο Κέντρο να του χορηγήσει τα ζητούμενα στοιχεία. Ωστόσο, το Κέντρο αρνήθηκε να συμμορφωθεί, γεγονός που οδήγησε την Αρχή στην επιβολή δύο διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους 8.000 ευρώ: το πρώτο, ύψους 3.000 ευρώ, για την παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης και το δεύτερο, ύψους 5.000 ευρώ, για τη μη συμμόρφωση προς τις εντολές της.

Κατόπιν αυτών, ο πατέρας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την υπ’ αριθμ. 312/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Ηλίας Μάζος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Ουρανία Νικολαράκου), το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επικύρωσε πλήρως την κρίση της Αρχής.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο πατέρας άσκησε νομίμως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου του, καθώς το δικαίωμα αυτό συνδέεται άμεσα με τη γονική μέριμνα. Ειδικότερα, τόνισε ότι η ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν το παιδί αποτελεί αναπόσπαστη έκφανση της γονικής μέριμνας, ανεξαρτήτως του ποιος έχει την επιμέλεια.

Διαβάστε επίσης