Χαλκιδική: Απάτη σε βάρος 13χρονης– Παρέδωσε κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ σε δήθεν ασφαλιστή

Snapshot Μια 13χρονη στη Χαλκιδική έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από άγνωστο που προσποιήθηκε υπάλληλο ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο δράστης ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο και έπεισε το κορίτσι να παραδώσει κοσμήματα.

Η ανήλικη παρέδωσε κοσμήματα αξίας περίπου 5.500 ευρώ σε συνεργό που μετέβη στο σπίτι.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις Αρχές και η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία. Snapshot powered by AI

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 13χρονη σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν άγνωστος επικοινώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας, εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης προσποιήθηκε ότι καλεί εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας και ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της ανήλικης κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με το πρόσχημα αυτό έπεισε το κορίτσι να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στην οικία και να το παραδώσει προκειμένου να διευθετηθεί η υποτιθέμενη εκκρεμότητα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η 13χρονη παρέδωσε σε γυναίκα - συνεργό, η οποία μετέβη στο σπίτι, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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