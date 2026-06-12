Θεσσαλονίκη: Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιατή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 79χρονος πέθανε μετά από πτώση από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.
  • Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 11 Ιουνίου γύρω στις 15:00.
  • Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιατή.
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Τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη (11/6) στη Θεσσαλονίκη όπου ένας 79χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό έγινε χθες γύρω στις 15:00 το μεσημέρι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 79χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στο κενό. Συνέπεια της πτώσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ηλικιωμένου άνδρα.

Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιατή.

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