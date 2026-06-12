Θεσσαλονίκη: Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιατή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας 79χρονος πέθανε μετά από πτώση από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.
- Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 11 Ιουνίου γύρω στις 15:00.
- Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.
- Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιατή.
Τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη (11/6) στη Θεσσαλονίκη όπου ένας 79χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό έγινε χθες γύρω στις 15:00 το μεσημέρι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 79χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στο κενό. Συνέπεια της πτώσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ηλικιωμένου άνδρα.
Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιατή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Όταν η άγρια ζωή εμφανίζεται στα πιο απρόσμενα μέρη
12:40 ∙ LIFESTYLE
Άννα Βίσση: Στο «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν» για τον τελικό Νικς-Σπερς
15:47 ∙ LIFESTYLE
Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση
12:35 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ