Θεσσαλονίκη: Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Snapshot Ένας 79χρονος πέθανε μετά από πτώση από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 11 Ιουνίου γύρω στις 15:00.

Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιατή. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη (11/6) στη Θεσσαλονίκη όπου ένας 79χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό έγινε χθες γύρω στις 15:00 το μεσημέρι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 79χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στο κενό. Συνέπεια της πτώσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ηλικιωμένου άνδρα.

Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιατή.

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