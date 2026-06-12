Χρυσοχοΐδης: «Τοποθετούμε μόνιμα στην Κρήτη συνολικά 200 αστυνομικούς, με μετάθεση κυρίως από Αθήνα»

Τι είπε για την ενδοοικογενειακή βία και τις μεταναστευτικές ροές 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Χρυσοχοΐδης: «Τοποθετούμε μόνιμα στην Κρήτη συνολικά 200 αστυνομικούς, με μετάθεση κυρίως από Αθήνα»
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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«Τοποθετούμε μόνιμα στην Κρήτη συνολικά 200 αστυνομικούς, με μετάθεση κυρίως από Αθήνα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Η Κρήτη δεν έχει παραπάνω εγκληματικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει κοινωνική ειρήνη, υπάρχει ασφάλεια και, άρα λοιπόν, οποιοσδήποτε επιχειρεί να ενοχοποιήσει το νησί για εγκληματικότητα ή παραβατικότητα, αυτά δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα», σημείωσε επίσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο ΚΡΗΤΗTV. Αναφέρθηκε στα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζει το νησί της Κρήτης, όπως και στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προερχόμενων από τη Λιβύη, αλλά και της ενδοοικογενειακής βίας.

Σημεία Συνέντευξης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη:

Στην Κρήτη έχουμε ένα και μοναδικό πρόβλημα. Είναι «δεκαπέντε οικογένειες», το έχω ξανα τονίσει αυτό, οι οποίες, κυρίως από ανοχή και ατιμωρησία, διαμόρφωσαν ένα καθεστώς αυθαιρεσίας, μέσα από το οποίο διαπράττουν παράνομες πράξεις, φτάνοντας ακόμη και στην ανθρωποκτονία με σκοπό το κέρδος.

Προειδοποίησα ότι αυτές οι «δεκαπέντε οικογένειες», θα εξαρθρωθούν όλες και θα συλληφθούν οι δράστες. Ήδη, σε τέσσερις από αυτές τις εγκληματικές ομάδες, πολλοί είναι προφυλακισμένοι και αρκετοί κατηγορούμενοι και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τον τελευταίο.

Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, γιατί είναι αυτοί, οι οποίοι, αυθαιρετούν σε βάρος χιλιάδες συμπολιτών τους με τις ζωοκλοπές, με τις καταπατήσεις της γης τους, με τους εκβιασμούς, με τα ναρκωτικά, με μία σειρά αδικημάτων, τα οποία δεν ταιριάζουν σε αυτό το νησί. Αυτή είναι η δέσμευσή μας και δεν πρόκειται να κάνουμε καθόλου πίσω.

Προς την κατεύθυνση της μη ανοχής αυτών των καταστάσεων δημιουργήσαμε μια νέα υπηρεσία, την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, που αποτελεί παρακλάδι της κεντρικής Υπηρεσίας, της Δ.Α.Ο.Ε. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Υποδιεύθυνσης:

Σύντομα, 130 αστυνομικοί θα στελεχώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να εξαρθρώσουν και προσάγουν στα δικαστήρια και στους εισαγγελείς αυτές τις εγκληματικές ομάδες.

Θα στεγαστεί στις Αρχάνες, στα παλιά γραφεία του Συνεταιρισμού.

Υπάρχει ένα ειδικό Τμήμα, που αφορά στις ειδικές εγκληματικές δραστηριότητες της Κρήτης. Θα αναπτύσσει ειδικές δράσεις ενάντια στις ζωοκλοπές, στις καταπατήσεις της γης, ενάντια σε όλους αυτούς, που νομίζουν ότι δεν τους αφορά ο Νόμος.

Ιδρύσαμε την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας στη Μεσσαρά. Εκεί θα υπηρετούν 70 αστυνομικοί, με Διοικητή, μια Αστυνομική Διευθύντρια από το Ηράκλειο. Προμηθευόμαστε όλο τον εξοπλισμό και μέχρι τέλος του μήνα θα εγκαινιαστεί η Υπηρεσία και θα τοποθετηθούν όλοι οι αστυνομικοί που ορίζει το σχετικό διάταγμα για τη σύνθεσή της.

Με όλες αυτές τις παρεμβάσεις τοποθετούμε μόνιμα στην Κρήτη συνολικά 200 αστυνομικούς, με μετάθεση κυρίως από την Αθήνα.

Αυτοί οι μόνιμοι σε συνδυασμό με τις τελευταίες μεταθέσεις που έγιναν προ ολίγων μηνών και τις πάρα πολλές ενισχύσεις σε αξιόμαχες υπηρεσίες ενόψει της θερινής περιόδου, αποτελούν την πιο μεγάλη ενίσχυση που έγινε ποτέ στην Κρήτη. Άρα, λοιπόν, θέματα προσωπικού δεν υπάρχουν πια.

Για την ενδοοικογενειακή βία

Σχετικά με τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας ο υπουργός τόνισε:

Φέτος, πανελλαδικά έχουμε μείωση των καταγγελιών κατά περίπου 15%. Και έχουμε και μείωση των γυναικοκτονιών από 8, που ήταν το πρώτο τετράμηνο πέρυσι, σε 5 φέτος.

Καλώ όλες τις γυναίκες θύματα να απευθύνονται στην Αστυνομία, στα 4 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας που υπάρχουν στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και με μεγάλη ευκολία να σηκώνουν το τηλέφωνο, να παίρνουν το 100, να ενεργοποιούν το Panic Button, έτσι ώστε σε λίγα λεπτά η αστυνομία θα είναι εκεί για να συλλάβει τον δράστη, να προστατεύσει τα παιδιά της και, στη συνέχεια, να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Καλούμε όλες τις γυναίκες ανά πάσα στιγμή να συμβουλεύονται τα γραφεία της Κοινωνικής Αστυνόμευσης και θα παρακολουθούμε όλες τις υποθέσεις, ανεξάρτητα αν εκδηλώνεται βία ή όχι κάποια στιγμή - και μόνο που εκδηλώθηκε βία μια φορά, να είναι ενήμερο το γραφείο για να μπορεί να παρακολουθεί διαρκώς την υπόθεση.

Είμαστε εδώ και παρέχουμε ασφάλεια στους αδύναμους ανθρώπους, στις γυναίκες που είναι θύματα και υπόκεινται σε βία και θα συνεχίσουμε ακόμη καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Ζητάμε τη συμμετοχή και της Κοινωνίας, των Πολιτών, των Δήμων, τις ψυχιατρικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων και των Δήμων, της Περιφέρειας, προκειμένου η στήριξη και η φροντίδα, πέρα από αστυνομική, να είναι ολοκληρωτική: κοινωνική και ψυχική.

Τι είπε για τις μεταναστευτικές ροές

Σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, για να αποτρέψουμε ή να μειώσουμε το πρόβλημα. Συζητάμε και με Λίβυους Αξιωματούχους για το πώς θα ελεγχθούν αυτές οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης με κατεύθυνση την Ελλάδα και κυρίως την Κρήτη και πώς θα συμβάλλει η ίδια η Λιβύη στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Το ζητούμενο είναι να περιορίσουμε τις ροές και αυτό επιχειρούμε να κάνουμε.

Σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών στο οδικό δίκτυο και την οδική ασφάλεια

Πέρυσι στον ΒΟΑΚ δεν είχαμε κανένα ατύχημα, τη στιγμή που παλιά ήταν η λαιμητόμος της Κρήτης Κάτι λέει αυτό. Ότι, πρώτον, υπάρχει πιο έντονη αστυνόμευση, δεύτερον, οι τεχνικές παρεμβάσεις που έγιναν στους δρόμους έφεραν αποτέλεσμα ώστε να μην έχουμε τόσο μαζικά τροχαία ατυχήματα, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Καλώ τους πολίτες, τους φίλους Κρητικούς να δείξουν υπομονή γιατί θα υπάρξουν παρεμβάσεις με στόχο την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Αυτό σημαίνει παρακάμψεις και μικρή ταλαιπωρία, αλλά είναι αναγκαίο κακό, προκειμένου να κατασκευάσουμε τον νέο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα είναι πραγματικά ένα κόσμημα ασφάλειας και υποδομής για την Κρήτη.

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