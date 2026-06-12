Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πλάκα Λαυρεωτικής - Ξεκίνησε κοντά σε πυλώνα της ΔΕΗ

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαυρεω Αττικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 62 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα.

Δύο ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν την κατάσβεση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβέστες τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής (12/6) στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί με την πυροσβεστική να κινητοποείται άμεσα για την κατάσβεσή της με ισχυρή δύναμη.

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε από πυλώνα της ΔΕΗ, με τους πυροσβέστες να πέφτουν άμεσα στη μάχη που είχε ως αποτέλεσμα το συμβάν να τεθεί υπό έλεγχο περίπου δύο ώρες μετά την έναρξή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κοντά σε πυλώνα της ΔΕΗ, με τους πυροσβέστες να πέφτουν άμεσα στη μάχη που είχε ως αποτέλεσμα το συμβάν να τεθεί υπό έλεγχο περίπου δύο ώρες μετά την έναρξή του.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα. Την επιχείρηση συνέδραμαν επίσης από αέρος 2 ελικόπτερα καθώς επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε επίσης βίντεο λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς:

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου τρία χρόνια είχε εκδηλωθεί και πάλι φωτιά στο ίδιο ακριβώς σημείο. Τότε όπως και τώρα οι πυροσβέστες κατάφερεαν να την περιορίσουν και να τη θέσουν υπό έλεγχο προτού επεκταθεί.

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