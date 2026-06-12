Τζένιφερ Λόπεζ: «Φωτιά» στο Παρίσι με τον Ντέιβιντ Γκέτα-Η εμφάνιση έκπληξη μπροστά σε 80.000 θεατές

Snapshot Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε ως special guest στη συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Stade de France μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές.

Ερμήνευσε το παγκόσμιο hit «On The Floor», προκαλώντας ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από το κοινό.

Η Λόπεζ φορούσε ένα εντυπωσιακό δίχρωμο κορμάκι με λεπτομέρειες και κοψίματα, συνδυασμένο με μαύρο καλσόν, μποτάκια και δερμάτινο μπουφάν.

Η εμφάνιση της συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή στα social media, με βίντεο και φωτογραφίες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση πραγματοποίησε η Τζένιφερ Λόπεζ στο Παρίσι, όταν ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του Ντέιβιντ Γκέτα μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές.

Η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίστηκε ως special guest σε ένα από τα μεγάλα live του Γάλλου DJ στο Stade de France, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό που δεν περίμενε να τη δει στη σκηνή.

Η στιγμή που το στάδιο ξεσηκώθηκε

Με την είσοδό της, οι χιλιάδες θεατές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ η Λόπεζ ερμήνευσε το παγκόσμιο hit «On The Floor», μετατρέποντας το στάδιο σε ένα τεράστιο πάρτι.

Βίντεο από τη βραδιά που κυκλοφόρησαν στα social media κατέγραψαν τη θερμή υποδοχή του κοινού, με το Stade de France να σείεται από τις φωνές και τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων.

Το αποκαλυπτικό look που τράβηξε τα βλέμματα

Εκτός από την εμφάνισή της στη σκηνή, η Τζένιφερ Λόπεζ συζητήθηκε και για το εντυπωσιακό outfit που επέλεξε για τη βραδιά. Η σταρ φόρεσε ένα δίχρωμο κορμάκι με έντονες λεπτομέρειες και κοψίματα, συνδυάζοντάς το με μαύρο καλσόν και μποτάκια, ενώ στις πρώτες στιγμές της εμφάνισής της ολοκλήρωσε το look με δερμάτινο μπουφάν.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους fans

Λίγες ώρες μετά τη συναυλία, η ίδια δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media, δίνοντας στους εκατομμύρια ακολούθους της μια γεύση από το κλίμα που επικράτησε στο κατάμεστο στάδιο.

https://www.instagram.com/p/DZeerW1FSnu/

Η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στο πλευρό του Ντέιβιντ Γκέτα αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς, με τα σχετικά βίντεο να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες.

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