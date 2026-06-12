Mola Mola: Το ψάρι 1 τόνου που γεννάει 300 εκατομμύρια μικροσκοπικά αυγά... ενός γραμμαρίου

Τα ψάρια Mola mola, ή φεγγαρόψαρα όπως είναι αλλιώς γνωστά, είναι μερικοί από τους πιο ιδιαίτερους γίγαντες των ωκεανών μας, καθώς μπορούν να φτάσουν σε βάρος τον έναν τόνο, ενώ ξεκινούν τη ζωή τους ως μικροσκοπικά αυγά... ενός γραμμαρίου.

Τα αστεία τους χαρακτηριστικά, που έχουν γοητεύσει πολλούς λάτρεις των ζώων, καθιστούν τα φεγγαρόψαρα ιδιαίτερα σπάνια για το ζωικό βασίλειο.

Αντί για μια τυπική ουρά, τα φεγγαρόψαρα διαθέτουν ένα μικρό «εξόγκωμα» που μοιάζει με την άκρη ενός κοχυλιού, το οποίο ονομάζεται clavus. Αυτό, σε συνδυασμό με ένα πτερύγιο στην κορυφή και ένα ακόμη στο κάτω μέρος, δίνει στο ψάρι μια χαρακτηριστική σιλουέτα.

Έτσι, όταν ένα φεγγαρόψαρο κινείται στο νερό κοντά στην επιφάνεια, συχνά συγχέεται με καρχαρία.



Σε αντίθεση με πολλά πελαγικά ψάρια, τα φεγγαρόψαρα, τα οποία θεωρούνται ένα από τα βαρύτερα γνωστά οστέινα ψάρια, δεν βασίζονται στην ουρά τους για να κολυμπήσουν. Αντ' αυτού, κινούνται με συγχρονισμένες κινήσεις των πτερυγίων τους, που τους επιτρέπουν να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις στον ωκεανό. Παρά το ογκώδες σχήμα τους, μελέτες δείχνουν ότι τα φεγγαρόψαρα μπορούν να κολυμπήσουν με ταχύτητα έως και δύο μίλια την ώρα, κάτι που για το μέγεθός τους είναι αρκετά εντυπωσιακό.

Από μικροσκοπικά αυγά σε γίγαντες του ωκεανού

Τα φεγγαρόψαρα ξεκινούν τη ζωή τους ως μικροσκοπικές προνύμφες -που έχουν μέγεθος μόλις 2,5 χιλιοστά και ζυγίζουν λιγότερο από ένα γραμμάριο- και μπορούν να φτάσουν τα τρία μέτρα, αυξάνοντας το βάρος τους κατά περισσότερο από 60 εκατομμύρια φορές.

Τα ενήλικα φεγγαρόψαρα ζυγίζουν συχνά όσο ένα μικρό αυτοκίνητο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 2.300 κιλά και να φτάσουν τα 4,3 μέτρα σε ύψος (αν τα μετρήσουμε από πτερύγιο σε πτερύγιο), με αποτέλεσμα να μοιάζουν σαν τεράστιες... τηγανίτες, καθώς είναι πλατιά.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό fact για αυτά τα ψάρια είναι ότι τα θηλυκά του είδους γεννούν περισσότερα αυγά από οποιοδήποτε άλλο σπονδυλωτό, φτάνοντας τα 300 εκατομμύρια τη φορά!

Τα φεγγαρόψαρα γενικά καταναλώνουν κυρίως μικρά ψάρια, προνύμφες, καλαμάρια και καρκινοειδή. Οι μέδουσες, οι οποίες κάποτε θεωρούνταν ότι αποτελούσαν το κύριο θήραμα του φεγγαρόψαρου, αποτελούν μόλις το 15% της διατροφής του

Παραδόξως, τα φεγγαρόψαρα έχουν ένα σχετικά μικρό στόμα και καταναλώνουν κατά βάση μαλακή τροφή, όπως μικρά ψάρια, προνύμφες, καλαμάρια και καρκινοειδή. Οι μέδουσες, οι οποίες κάποτε θεωρούνταν ότι αποτελούσαν το κύριο θήραμα του ψαριού, αποτελούν μόλις το 15% της διατροφής του.

Τα φεγγαρόψαρα απειλούνται κατά βάση από τους θαλάσσιους λέοντες, τις όρκες και τους καρχαρίες.