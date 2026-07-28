Halal φάρμακα για εξαγωγές στις αραβικές χώρες - Συμφωνία υπουργείου Υγείας με σαουδαραβική εταιρεία

Τη δημιουργία οικοσυστήματος Halal για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει ως αντικείμενο το συμφωνητικό στρατηγικής συνεργασίας που υπεγράφη παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τη Δευτέρα (27/07/2026), μεταξύ της δημόσιας Σαουδαραβικής εταιρείας Halal Products Development Company, θυγατρική του Public Investment Fund και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Πρόκειται για τη θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας πιστοποίησης για τις εγχώριες παραγωγικές μονάδες φαρμάκου, ότι τα παραγόμενα σκευάσματα συμμορφώνονται με τους ισλαμικούς κανόνες των επιτρεπτών συστατικών. Οι σχετικές επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν ελέγχους στις γραμμές παραγωγής, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει επιμόλυνση από μη επιτρεπτές ουσίες.

Στη σύσκεψη που προηγήθηκε της υπογραφής της συμφωνίας, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ, Σίμος Ψωμιάδης και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης φαρμάκου του υπουργείου Υγείας, Σταύρος Ευαγγελάτος.

Τέλος, ο υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε την απόφαση της κυβέρνησης για σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας και επισήμανε τις αισιόδοξες προοπτικές για την εξαγωγή ελληνικών φαρμάκων στις χώρες του Κόλπου.

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