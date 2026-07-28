Φυλακές Δομοκού: Ισοβίτης επέστρεψε από άδεια με 177 γραμμάρια κοκαΐνης ραμμένα σε εσώρουχο

Snapshot Κρατούμενος ισοβίτης επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού με 177 γραμμάρια κοκαΐνης ραμμένα στο εσώρουχό του, που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο στην Εξωτερική Φρουρά.

Οι υπάλληλοι της Εξωτερικής Φρουράς απέτρεψαν την εισαγωγή ναρκωτικών στο σωφρονιστικό κατάστημα, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην ασφάλεια των φυλακών.

Ο κρατούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας για την περαιτέρω διαδικασία, ενώ διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.

Το Σωματείο Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς συνεχάρη τους συναδέλφους για τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνησή τους κατά τον εντοπισμό των ναρκωτικών.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς για τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στα σωφρονιστικά καταστήματα. Snapshot powered by AI

Την εισαγωγή σημαντικής ποσότητας σκληρών ναρκωτικών εντός των φυλακών Δομοκού απέτρεψαν οι εξωτερικοί φρουροί του καταστήματος κράτησης.

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο Εξωτερικό Θυρωρείο κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου σε κρατούμενο, ο οποίος επέστρεφε στο Κατάστημα μετά από τακτική άδεια. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των υπαλλήλων της Εξωτερικής Φρουράς ανέκοψε την πορεία των ναρκωτικών προς το εσωτερικό του καταστήματος, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των στελεχών στην ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Η ανακοίνωση του Σωματείου

«Το Σωματείο Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Δομοκού εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους συναδέλφους Εξωτερικούς Φρουρούς, [ Ρ.Χ. & Τ.Ι. ] οι οποίοι, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους στο Εξωτερικό Θυρωρείο του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, επέδειξαν εξαιρετικό επαγγελματισμό, υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτη προσήλωση στην αποστολή τους.

Κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου σε κρατούμενο, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία και επέστρεφε στο Κατάστημα από τακτική άδεια, οι συνάδελφοι εντόπισαν επιμελώς κρυμμένες στο εσώρουχό του τριάντα δύο (32) συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, και συγκεκριμένα κοκαΐνη, συνολικού βάρους εκατόν εβδομήντα επτά (177) γραμμαρίων.

Για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, ενώ, κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ο κρατούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιόν του, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας και στην εύρυθμη λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης. Οι συνεχείς και σχολαστικοί έλεγχοι που διενεργούνται καθημερινά αποτρέπουν την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών, κινητών τηλεφώνων και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του επαγγελματισμού των στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς, τα οποία, κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες συνθήκες, επιτελούν καθημερινά το καθήκον τους με συνέπεια, αυταπάρνηση και αφοσίωση.

Το Σωματείο Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Δομοκού συγχαίρει θερμά τους συναδέλφους που συμμετείχαν στον επιτυχή εντοπισμό της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς.

Παράλληλα, καλεί την Πολιτεία να συνεχίσει να ενισχύει θεσμικά και επιχειρησιακά το Σώμα της Εξωτερικής Φρουράς, αναγνωρίζοντας έμπρακτα το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτελεί καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης και της προστασίας της κοινωνίας».

Διαβάστε επίσης