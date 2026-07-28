Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Άγιον Όρος.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 14,4 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο βρισκόταν 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ουρανούπολης.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τον σεισμό. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Άγιον Όρος. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,4 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο στα 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ουρανούπολης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.