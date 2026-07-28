Τα μυστικά της «γλυκιάς ζωής» από Ιταλίδες γιαγιάδες – «Τα προβλήματα πάντα βρίσκουν τη λύση τους»

Λιγότερη βιασύνη, περισσότερη παρέα, φαγητό φτιαγμένο με αγνά υλικά, υπομονή και μεράκι και η σοφία να απολαμβάνεις κάθε ηλικία. Αυτή είναι η απλή, αλλά βαθιά φιλοσοφία ζωής των Ιταλίδων γιαγιάδων, των γυναικών που μεγάλωσαν σε κουζίνες γεμάτες μυρωδιές, σε τραπέζια με οικογένεια και φίλους και σε μία καθημερινότητα όπου τίποτα δεν πήγαινε χαμένο.

Καθώς πλάθουν φρέσκα ορεκιέτε (σ.σ. τα περιβόητα «αυτάκια», παραδοσιακά ζυμαρικά της Απουλίας) σε έναν φούρνο στη Νότια Ιταλία, η Γκράτσια Ινκάμπο, 90 ετών, και η Τερέζα Κάλια, 88 ετών, μοιάζουν περισσότερο με γυναίκες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην παρασκευή ζυμαρικών, παρά με «αστέρες» των κοινωνικών δικτύων.

Οι δύο στενές φίλες, που γνωρίζονται από παιδιά, έχουν εξελιχθεί σε απρόσμενες «επιρροές» ευεξίας χάρη στο nonna–maxxing, μία τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υμνεί τον τρόπο ζωής της Ιταλίδας γιαγιάς: Να έχεις πάντα έναν φίλο κοντά σου, να μην πετάς σχεδόν τίποτα και να βρίσκεις αμέτρητες χρήσεις για το ελαιόλαδο.

Η τάση, που σιγοβράζει σαν ένα απολαυστικό ραγού εδώ και μήνες, επικεντρώνεται επίσης στο σπιτικό φαγητό, στον χρόνο που περνάμε μαζί κουβεντιάζοντας, σε ήπιες δραστηριότητες όπως η φροντίδα παραδοσιακών ποικιλιών ντομάτας και κυρίως, στην αποδοχή της διαδικασίας της γήρανσης.

Σύντομα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν την Ινκάμπο και την Κάλια να τραγουδούν και να γελούν καθώς δημιουργούν τεράστιες πιατέλες φαγητού. Σε ένα από αυτά επιχειρούν να «κόψουν» την κατανάλωση αλκοόλ, με την Ινκάμπο να προσπαθεί πανικόβλητη να κόψει ένα μπουκάλι με ψαλίδι, ενώ η Κάλια σερβίρει ένα γενναιόδωρο ποτήρι κρασί.

Αναζητώντας τη φιλοσοφία ζωής τους και τη γνώμη τους για την απρόσμενη δημοφιλία τους, η Washington Post μίλησε με αρκετές κυρίες αλλά και ειδικούς για τις καλύτερες συμβουλές τους ώστε να επιτευχθεί η dolce vita.

https://www.instagram.com/p/DbUCsXVGH73/

Σπιτικό φαγητό φτιαγμένο με αγάπη

Η Ινκάμπο και η Κάλια βρίσκονται πίσω από τις παραδοσιακές συνταγές του Antico Forno Santa Caterina, έναν ιστορικό παραδοσιακό φούρνο στην Αλταμούρα της Απουλίας, στη Νότια Ιταλία. Οι δύο γυναίκες έχουν αποκτήσει πλήθος θαυμαστών τόσο για το χιούμορ τους, όσο και τις τεράστιες μερίδες ζυμαρικών και ψωμιών τους, γεμάτες φρέσκο τυρί, κρέας, ντομάτα και ελαιόλαδο.

Η ανεπιτήδευτη διάθεση που επιδεικνύουν κάθε μέρα και το πάθος τους για το φαγητό εξηγούν γιατί οι nonne έχουν γοητεύσει το διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται πλέον για να προσελκύσουν τουρίστες, προβάλλοντας την αυθεντική ιταλική κουζίνα.

Ο συνιδιοκτήτης του φούρνου, Τζάκομο Μπαρατίνι –μακρινός συγγενής της Ινκάμπο– αποκάλυψε ότι ζήτησε τη συμβουλή της για τη διατήρηση παραδοσιακών συνταγών για ψωμί, φοκάτσια και μπισκότα, αλλά και για την ανάδειξη των αυθεντικών πιάτων της περιοχής.

«Μου αρέσουν πολύ τα σπιτικά ζυμαρικά. Πάντα φτιαγμένα με τα δικά μας χέρια και το ψωμί επίσης! Δεν πρέπει ποτέ να μας λείπει το καλό ψωμί. Ακόμη κι όταν είναι μπαγιάτικο… είναι νόστιμο. Δεν πετάμε τίποτα, βρίσκουμε τρόπο να το χρησιμοποιήσουμε», τόνισε η Ινκάμπο στη WP, ενώ καθόταν κάτω από μία δροσερή καμάρα και ετοίμαζε το γεύμα της επόμενης ημέρας.

Η Σουζάνα Μιλς, σύμβουλος δημόσιας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) και κλινική συνεργάτιδα στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, ανέφερε ότι η μεταπολεμική γενιά είχε συνήθως ισχυρότερη σχέση με την τροφή που κατανάλωνε, καθώς οι άνθρωποι ήταν πιθανότερο να καλλιεργούν, να πλένουν και να μαγειρεύουν οι ίδιοι τα λαχανικά τους.

Τα οφέλη του σπιτικού φαγητού είναι καλά τεκμηριωμένα, καθώς συνήθως περιέχει λιγότερο νάτριο, λιγότερα κορεσμένα λιπαρά και μικρότερες μερίδες σε σύγκριση με το φαγητό εστιατορίων ή το έτοιμο φαγητό.

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Οι κοινωνικές σχέσεις είναι το «κλειδί»

Οι ισχυρές κοινωνικές σχέσεις συνδέονται με οφέλη για την υγεία, μεγαλύτερη ευτυχία και ακόμη και χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης. Οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι όταν βρίσκονται μαζί με άλλους, σύμφωνα με αρκετές έρευνες.

Η Ινκάμπο και η Κάλια φαίνεται να αποτελούν την ενσάρκωση αυτής της φιλοσοφίας, καθώς καθημερινά συζητούν στον φούρνο για τα πάντα –από τον έρωτα μέχρι προβλήματα υγείας– με όσους περνούν από εκεί.

«Δεν βλέπουν ποτέ τηλεόραση και δεν μένουν ποτέ μόνες. Μιλούν για την ευτυχία, την αγάπη, τα πάντα και μας διδάσκουν τη φιλοσοφία της ζωής κάθε μέρα», είπε ο Μπαρατίνι.

Η Ινκάμπο συμβουλεύει τις οικογένειες να αγαπούν και να φροντίζουν η μία την άλλη και υποστηρίζει ότι «πρέπει πάντα να συνεχίζουμε», ακόμη κι αν η νεότερη γενιά δεν θέλει να ακούσει τις συμβουλές τους.

«Σήμερα είναι δύσκολο να συμβουλεύσεις τους νέους για αυτά που πρέπει να κάνουν ώστε να έχουν μία μακρά ζωή, γιατί δεν ακούν ούτε τους γονείς τους, ούτε κανέναν άλλον. Πρέπει να εργάζεσαι, να ακούς τους γονείς σου, τους παππούδες και τις γιαγιάδες σου, τις θείες και τους θείους σου. Τους δίνουμε μερικές συμβουλές», σημείωσε.

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Δούλεψε σκληρά, αλλά απόλαυσέ το

Η εικόνα τού να κοιτάζει κανείς την εξοχή της Τοσκάνης και να φροντίζει χαλαρά έναν κήπο με βότανα μοιάζει ειδυλλιακή. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες γιαγιάδςε εργάστηκαν σκληρά σε όλη τους τη ζωή και πολλές συνεχίζουν ακόμη.

«Μου αρέσει η δουλειά», είπε η Σιριτσότι, η οποία μετακόμισε στον Καναδά σε ηλικία 26 ετών και μεγάλωσε τρία παιδιά, ενώ έκανε διάφορες δουλειές, μεταξύ άλλων στην κατασκευή παπουτσιών, σε εργοστάσιο καλτσών και σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

«Όταν μετακόμισα εδώ… πετούσα σαν πουλί. Δεν είχαμε πολλά… ούτε αγγλικά, ούτε σπίτι. Ήταν πολύ δύσκολα, αλλά ήμουν ευτυχισμένη», περιέγραψε για τη μετάβαση από τη μεταπολεμική Ιταλία στον Καναδά.

Η Σιριτσότι φρόντιζε έναν κήπο και μεγάλωνε κοτόπουλα, αρνιά και άλλα ζώα.

Σήμερα, στα 86 της, ξεκινά τη μέρα στις 6:30 το πρωί, ποτίζοντας τον κήπο της και αποξηραίνοντας βότανα για τους χειμερινούς μήνες.

Για άσκηση περπατά και ασχολείται με την κηπουρική, δραστηριότητες που είναι γνωστό ότι ενεργοποιούν τον εγκέφαλο, μειώνουν το άγχος και βοηθούν στην αντιμετώπιση της γνωστικής εξασθένησης.

«Αγκαλιάστε» τη γήρανση, δείτε την ως προνόμιο

Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι εικόνες ηλικιωμένων γυναικών που απολαμβάνουν τη ζωή τους, το φαγητό και τον χρόνο στη φύση έχουν αποτελέσει πρότυπο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου «κυριαρχούν» φίλτρα, θεραπείες ομορφιάς και τάσεις ευεξίας.

Η καθηγήτρια δημόσιας υγείας και ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, Μπέκα Λέβι, η οποία έχει μελετήσει πώς οι αντιλήψεις για τη γήρανση επηρεάζουν την υγεία, εκτιμά ότι οι nonne αποτελούν μία αναζωογονητική αντίθεση στην άποψη πως η μεγαλύτερη ηλικία σημαίνει αναπόφευκτη παρακμή.

Η έρευνα της Λέβι έχει δείξει ότι η έκθεση σε «θετικές αντιλήψεις για την ηλικία» μπορεί να οδηγήσει σε σωματικά και ψυχολογικά οφέλη.

Η Σιριτσότι λέει ότι δεν έχει «κανένα παράπονο» για την υγεία της και ότι είναι ευτυχισμένη με την ανεξαρτησία και τη ζωή της. «Μου αρέσει όπως είμαι. Κάνω τα πάντα μόνη μου, για τα εγγόνια μου. Περπατάω, πηγαίνω στο κατάστημα, ακόμη οδηγώ», τόνισε.

Οι συμβουλές της περιλαμβάνουν ένα καλό ζευγάρι παπούτσια και ποιοτικό ελαιόλαδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού: Στο φαγητό, το πρόσωπο και το δέρμα. Όπως επισημαίνει, καταναλώνει τουλάχιστον ένα λίτρο την εβδομάδα. «Όταν κάτι δεν σου κάνει καλό, πλύνε το πρόσωπό σου και πήγαινε έξω», είπε.

Η συμβουλή της Ινκάμπο είναι εξίσου λιτή: «Προβλήματα υπάρχουν παντού… Μην ανησυχείς, πάντα βρίσκουν τη λύση τους».