Granfluencers: Οι γιαγιάδες που έγιναν internet icons χωρίς να το καταλάβουν

Οι «granfluencers» έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο feel-good viral φαινόμενα των social media, με γιαγιάδες που από την καθημερινότητά τους καταλήγουν να γίνονται TikTok stars, να αποκτούν χιλιάδες followers και να μετατρέπονται σε αγαπημένες φιγούρες του διαδικτύου, συχνά χωρίς καν να το καταλαβαίνουν.

Από αυθόρμητα βίντεο στο σπίτι μέχρι καραντίνες που έφεραν απρόσμενες «καριέρες» στα social media, οι ιστορίες της Αντρούλας Κωνσταντίνου και της γιαγιάς Μαριγούλας δείχνουν ότι το internet τελικά λατρεύει το αληθινό, το απλό και το ανεπιτήδευτο.

Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε εγγόνια με κινητά, αυθόρμητα γέλια και απρόσμενη viral δημοφιλία, δύο γιαγιάδες αποδεικνύουν ότι το TikTok δεν είναι μόνο trends και challenges, αλλά και πραγματικές ιστορίες που ξεκινούν από το σπίτι και καταλήγουν στο For You Page.

Πώς ξεκίνησαν όλα για τη γιαγιά Μαριγούλα

Ο εγγονός της, Γιάννης Σιαμπανόπουλος, περιγράφει πώς ξεκίνησε η εμπειρία στα social media σχεδόν τυχαία, μέσα στην καραντίνα: «Εγώ είχα Instagram στην αρχή όπως όλοι και κάποια στιγμή, επειδή έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τη γιαγιά μου, την ανέβαζα στόρι και κάποια στιγμή μέσα στην καραντίνα μου είπε μια φίλη να της κάνω ένα TikTok που να έχει το όνομά της.

Όντως από τα stories που ανέβαζα έβλεπα πολύ θετικές αντιδράσεις και είπα γιατί όχι. Έτσι το έκανα και είδα ότι από τα πρώτα βίντεο γινόταν χαμός από τα καλά σχόλια. Την βλέπουν έξω και της ζητάνε φωτογραφίες, την έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Αισθάνομαι πολύ όμορφα, γιατί τα περισσότερα σχόλια αφορούν την ίδια και πολύς κόσμος ταυτίζεται με τη δική του γιαγιά».

Η γιαγιά Μαριγούλα για την εμπειρία της στο TikTok

Η γιαγιά Μαριγούλα περιγράφει πώς βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε κάμερες και social media χωρίς να το καταλάβει στην αρχή: «Στην αρχή δεν καταλάβαινα καθόλου ότι με τραβάνε βίντεο. Έβλεπα ότι γελούσαν, αλλά δεν ήξερα γιατί. Ακόμα και τώρα, μη νομίζεις ότι καταλαβαίνω τι γίνεται...

Κάποιες φορές όμως, όταν πάω στη λαϊκή αγορά ή στα μαγαζιά για ψώνια με την κόρη μου, με σταματάνε, μου λένε "η γιαγιά Μαριγούλα!" με φιλάνε και μου λένε ότι είμαι η γιαγιά όλων τους. Αυτό μου αρέσει πολύ και με κάνει να γελάω.

Στην αρχή, όταν κατάλαβα ότι υπάρχει κάμερα, ένιωθα λίγο περίεργα. Κάναμε και μια διαφήμιση και εκεί είχε πολλές κάμερες και μικρόφωνα, αλλά πέρασα πολύ ωραία τελικά.

Δεν θυμάμαι τώρα όλα τα βιντεάκια, αλλά μου αρέσουν πολύ αυτά που κάνουμε με τον Γιαννακούλη, τον άντρα μου.

Με αυτά τα social δεν τα ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω και πολλά... Τα παιδιά τα κάνουν όλα.

Σε μια άλλη γιαγιά θα έλεγα να μην φοβάται καθόλου και να κάνει αυτό που θέλει.

Εγώ περνάω πολύ όμορφα, γιατί κάνω κάτι μαζί με τα εγγόνια μου και αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Και όταν με σταματάνε στον δρόμο, γελάω!»

Από την Κύπρο και την Ελλάδα στο viral feed

Ο εγγονός της Αντρούλας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Ιωάννου, εξηγεί πώς ξεκίνησε η παρουσία της γιαγιάς του στα social media: «Αποφάσισα να βάλω τη γιαγιά μου μέσα στον κόσμο των social media, επειδή είχα πάρα πολύ στενή σχέση με τη γιαγιά μου από πάντα, γιατί αυτή με μεγάλωσε. Η ευκαιρία ήρθε την περίοδο του κορωνοϊού, στην καραντίνα, που είχαμε πολύ χρόνο. Κάναμε ένα βιντεάκι μαζί και ο κόσμος το αγάπησε. Η Κύπρος και η Ελλάδα το αγάπησαν και πλέον την αναγνωρίζει ο κόσμος. Μέσα από όλο αυτό έχουμε πάρα πολύ θετικές εμπειρίες».

Η γιαγιά Αντρούλα και η αρχή στα social media

Η κυρία Αντρούλα θυμάται την πρώτη της επαφή με την κάμερα και την αρχική της διστακτικότητα: «Στην αρχή ντρεπόμουν και σιγά-σιγά με ενθάρρυνε ο εγγονός μου, ο Δημήτρης, λέγοντάς μου "έτσι είναι αυτό το πράγμα γιαγιά" και λέω "εντάξει". Όταν ο εγγονός μου είπε ότι θέλει να με βγάλει στα social media, αρνήθηκα στην αρχή και του είπα ότι δεν θέλω, αλλά με έπεισε γιατί τον υπεραγαπώ.

Νομίζω πως ο κόσμος με αγάπησε λόγω της ενέργειας που βγάζω προς τα έξω, ότι έχουμε έτσι μια δυναμική ενέργεια.

Αν μια άλλη γιαγιά έχει σκεφτεί να ανεβάζει βιντεάκια στα social media ή τα εγγόνια της προσπαθούν να την πείσουν για κάτι τέτοιο, θα της έλεγα να το κάνει γιατί είναι πολύ ωραία, φέρνει και τα γεροντικά και γινόμαστε και εμείς νέοι.

Οπωσδήποτε θα συνεχίσω να ανεβάζω βιντεάκια σε TikTok και Instagram. Έχω δύο λογαριασμούς: έναν στο Instagram μόνη μου και στο TikTok έχω έναν λογαριασμό με τον εγγονό μου.

Στο TikTok μου αρέσει πολύ που είμαι με τον εγγονό μου και αυτό δεν θα το άλλαζα. Το αγαπημένο μου βιντεάκι είναι με τις γοργόνες, είναι επίκαιρο και μου άρεσε πάρα πολύ που το κάναμε και έγιναν γοργόνες. Από αυτό που κάνω αποκτώ πολύ ζωντάνια, με γεμίζει και γίνομαι κι εγώ 18 χρονών.

Όταν βλέπω ότι στα social media υπάρχουν και άλλες γιαγιάδες που κάνουν βιντεάκια, τους λέω μπράβο τους, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι μόνο για τους νέους αλλά και για εμάς τους πιο μεγάλους. Με την τεχνολογία δεν τα πάω πολύ καλά, αλλά το προσπαθώ όσο μπορώ.

Ο εγγονός μου, ο Δημήτρης, με βοηθάει πάρα πολύ και είναι αυτός που όταν κάνουμε ένα βιντεάκι, το ανεβάζει στις πλατφόρμες, το επιμελείται όλο και μου δίνει και τις ιδέες για το περιεχόμενο που ανεβάζουμε. Τα σκέφτεται όλα και έρχεται και μου λέει "Γιαγιά, θα κάνουμε αυτό" και συμφωνώ μαζί του. Έχω πάρα πολλά θετικά σχόλια και φυσικά και κάποια αρνητικά, τα οποία δεν με έχουν επηρεάσει καθόλου, διότι νομίζω ότι ο κόσμος με αγάπησε μέσα από αυτό. Στα βιντεάκια πλέον έχει μπει και η αδελφή μου».