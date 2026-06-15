Πυροσβεστική: 30 φωτιές το τελευταίο 24ωρο – 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Σε 30 ανέρχονται οι φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σε αγροτοδασικές εκτάσεις σε όλη τη χώρα.

Απ' αυτές , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κλήμα στην Σκόπελο έχει οριοθετηθεί. Επιπλέον, οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμαίϊκα του δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρά την γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Επιπλέον, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Παράλληλα, κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Αχαΐας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.