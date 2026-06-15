«Ήταν φρικιαστικό»: Καρέ – καρέ η πτώση του ελικοπτέρου με θύμα τον τραγουδιστή Oliver Tree

Snapshot Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο τραγουδιστής Oliver Tree.

Το ελικόπτερο του Oliver Tree, ένα Bell 206B JetRanger III, συγκρούστηκε περίπου 91 μέτρα πάνω από την περιοχή Recreio dos Bandeirantes.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είδε έναν επιβάτη να πηδά από το ελικόπτερο πριν τη συντριβή.

Η πυροσβεστική δυσκολεύεται να διερευνήσει τα αίτια της σύγκρουσης λόγω της μεγάλης έκτασης των ζημιών και της διασποράς των τμημάτων των ελικοπτέρων.

Ο Oliver Tree βρισκόταν στην τέταρτη συναυλία της παγκόσμιας περιοδείας του και είχε προγραμματισμένες εμφανίσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Αυστραλία και Κίνα. Snapshot powered by AI

Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στον ουρανό του Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα, αφήνοντας πίσω τους έξι νεκρούς. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στιγμές συγκλονιστικές, υποστηρίζοντας πως είδε έναν άνθρωπο να πηδά στο κενό λίγο πριν τα αεροσκάφη συντριβούν στο έδαφος.

Το σοκαριστικό βίντεο δείχνει ένα από τα ελικόπτερα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση στον αέρα, από την οποία σκοτώθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree στη Βραζιλία, να πέφτει σε κενό αέρος.

https://www.instagram.com/reel/DZmRzxEE3KO/

Το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ρίο ντε Τζανέιρο, δείχνει το ελικόπτερο να συντρίβεται κοντά σε χώρο στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων το πρωί της Κυριακής (14/06), προκαλώντας φωτιά που κατέστρεψε 20 οχήματα.

Σκοτώθηκαν συνολικά έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο καλλιτέχνης του Alien Boy. Σύμφωνα με τον μάρτυρα Φερνάντες ντε Φρέιτας, ένας από τους επιβαίνοντες εθεάθη να πηδά από ένα από τα ελικόπτερα πριν και τα δύο συντριβούν στο έδαφος.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα, ενώ, η έκταση των ζημιών δυσκολεύει την έρευνα. «Τμήματα των αεροσκαφών έχουν διασκορπιστεί εκατοντάδες μέτρα μακριά, επομένως οι πληροφορίες που διαθέτουμε είναι ακόμη πρώιμες. Χρειαζόμαστε πραγματικά τις καταγραφές και τα βίντεο για να κατανοήσουμε ακριβώς τι συνέβη», τόνισε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Φάμπιο Κοντρέιρας.

Ο Oliver Tree, από τη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας, σκοτώθηκε μαζί με τον Αργεντινό influencer, Γκασπάρ Πριμ, τους επιβάτες, Λούκας Βινιάλε και Λούκας Μπρίτο Τσάβες, καθώς και τον πιλότο, Αλεξάντρε Σόουζα.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Tree, ένα Bell 206B JetRanger III, συγκρούστηκε περίπου 91 μέτρα πάνω από την περιοχή Recreio dos Bandeirantes με άλλο ελικόπτερο, το οποίο έφερε τον κωδικό νηολογίου PR–DJJ.

Ο Σαρλ Μαρσιγιάκ, 60 ετών, πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και μοναδικός επιβαίνων σε αυτό, είχε περιγράψει τον εαυτό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «πιλότο ελικοπτέρου» και συνθέτη. «Ξεκινώντας νέες πτήσεις», έγραφε στο προφίλ του.

Ο τραγουδιστής, που είχε περισσότερους από 11 εκατ. μηνιαίους ακροατές στο Spotify, βρισκόταν μόλις στην τέταρτη συναυλία της παγκόσμιας περιοδείας του World’s First World Tour.

Στις 06 Ιουνίου είχε εμφανιστεί στο Σάο Πάολο και επρόκειτο να δώσει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Κίνα έως το τέλος του έτους.

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