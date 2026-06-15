Αποκαλύψεις για το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν: 5+1 κρίσιμες λεπτομέρειες

Η εντολή του Τραμπ στον Βανς, η δυσφορία για το Ομάν και γιατί δεν υπέγραψε ο Ανώτατος ηγέτης 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αποκαλύψεις για το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν: 5+1 κρίσιμες λεπτομέρειες
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ διατηρούν τη στρατιωτική τους στην περιοχή μέχρι να επιβεβαιωθεί η τήρηση των υποσχέσεων από το Ιράν και την επίτευξη τελικής συμφωνίας.
  • Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χαλαρώσουν τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν κεφάλαια, υπό την προϋπόθεση της ανταπόδοσης από το Ιράν, με πλήρη διαφάνεια και χωρίς παράπλευρες συμφωνίες.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ ενθάρρυνε προσωπικά τον αναπληρωτή JD Βανς να εμπλακεί άμεσα στις διαπραγματεύσεις, με καθοδήγηση από την κορυφή.
  • Οι ΗΠΑ εξέφρασαν απογοήτευση για τη στάση του Ομάν και δημιούργησαν νέα κανάλια επικοινωνίας μέσω Πακιστάν και Κατάρ, με σημαντικό ρόλο του Γκαλιμπάφ στις επαφές.
  • Το Ιράν θεωρείται οικονομικά και στρατιωτικά πιο αδύναμο από ποτέ, με το πυρηνικό πρόγραμμα σχεδόν καταστραμμένο και μειωμένη προσήλωση στις παλιές πολιτικές του Ανώτατου Ηγέτη.
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Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά το ζητούμενο είναι σε τι ακριβώς συμφώνησαν.

Πάντως ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι το Ιράν είναι έτοιμο για όλες τις πιθανές εξελίξεις και ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του θα παραμείνει η εξυπηρέτηση του λαού, ανεξάρτητα από το αν επιτευχθεί τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν φέρεται να έκανε σημαντικές παραχωρήσεις στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν τη στρατιωτική τους δύναμη στην περιοχή

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αποκάλυψαν βασικές λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης που υπογράφηκε με το Ιράν, σύμφωνα με το Skynews.

Iran War

Ακολουθούν τα βασικά σημεία :

  • Οι ΗΠΑ διατηρούν τις δυνάμεις τους στην περιοχή: Η Ουάσιγκτον θα διατηρήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή προς το παρόν, μετά την αποστολή των δυνάμεών της για την επιχείρηση τον Φεβρουάριο. Οι αξιωματούχοι θέλουν να δουν το Ιράν να τηρεί τις υποσχέσεις του πριν από την επιστροφή οποιωνδήποτε στρατευμάτων στις ΗΠΑ, κάτι που θα εξεταστεί μόνο όταν επιτευχθεί τελική συμφωνία.
  • Στο τραπέζι η άρση των κυρώσεων: Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι είναι έτοιμες να αποδεσμεύσουν τα δεσμευμένα κεφάλαια και να χαλαρώσουν τις κυρώσεις, προσφέροντας «μικρές χειρονομίες» αν το Ιράν ανταποδώσει την εύνοια. Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν θα υπάρξουν «παράπλευρες συμφωνίες» και ότι θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια.
  • Ο Τραμπ... διέταξε τον Βανς να παρέμβει: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενθάρρυνε προσωπικά τον αναπληρωτή του, JD Βανς, να εμπλακεί άμεσα στις διαπραγματεύσεις, με αξιωματούχους να αναφέρουν ότι η διαδικασία «καθοδηγείται απευθείας από την κορυφή».
  • Απογοήτευση των ΗΠΑ από το Ομάν: Οι ΗΠΑ ήταν «πολύ δυσαρεστημένες» με το Ομάν, κατηγορώντας τη χώρα ότι είναι «διπρόσωπη» και συμπεριφέρεται σαν «υπάλληλοι των Ιρανών». Νέα κανάλια επικοινωνίας άνοιξαν μέσω του Πακιστάν και του Κατάρ, με τις σχέσεις του Βανς να συμβάλλουν στην εξασφάλιση επαφών υψηλού επιπέδου με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ.
  • Το Ιράν οικονομικά «πιο αδύναμο από ποτέ»: Αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι το Ιράν είναι οικονομικά και στρατιωτικά πιο αδύναμο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή τις τελευταίες δεκαετίες, με το πυρηνικό του πρόγραμμα να είναι «σχεδόν καταστραμμένο». Τόνισαν επίσης ότι «δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προσήλωση στην παλιά πορεία του παλιού Ανώτατου Ηγέτη».
  • Γιατί ο Τραμπ υπέγραψε αλλά ο Ανώτατος Ηγέτης όχι: Όπως και με τη συμφωνία JCPOA που υπέγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν δεν υπογράφει προσωπικά τέτοιες συμφωνίες. Ο Τραμπ υπέγραψε για να δείξει τη δέσμευσή του, μαζί με τον ανώτερο αξιωματούχο και τον Γκαλιμπάφ, που υπέγραψαν εκ μέρους της Τεχεράνης.

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