Reuters: Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ 

Snapshot Υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανό τέλος των εχθροπραξιών.

Η συμφωνία προβλέπει άρση όλων των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν και αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, με οριστικοποίηση λεπτομερειών εντός 60 ημερών.

Το Ιράν θα διασφαλίσει την ασφάλεια και ελεύθερη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, σε συνεργασία με το Ομάν, με προσωρινή απουσία διοδίων για 60 ημέρες.

Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικό αποκλεισμό στους ιρανικούς λιμένες, επιτρέποντας διέλευση μόνο με ρητή άδεια, παρά τη συμφωνία.

Η συμφωνία δεν απαιτεί αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, ενώ το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας κατά της Χεζμπολάχ. Snapshot powered by AI

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι υπογραφές από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Βανς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, ανοίγουν το δρόμο κατά πάσα πιθανότητα για το τέλος των εχθροπραξιών.

Τι δήλωσε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν και ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί κάποια στιγμή μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή. Ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρο αν θα παρευρεθεί στην υπογραφή με το Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι θα παρευρεθεί ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Επίσης δήλωσε στη Γενεύη ότι δεν αναμένει να χρειαστεί μεγάλη εξωτερική βοήθεια για να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη συμφωνία με το Ιράν η οποία, όπως είπε, εγγυάται την ελεύθερη διέλευση.

«Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια, επειδή έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι θα είναι ανοιχτό και η διέλευση θα είναι ελεύθερη», δήλωσε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι η περιορισμένη συμμετοχή συμμαχικών χωρών θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, λέγοντας ότι «δεν είναι κακή ιδέα να υπάρχουν ένα ή δύο πλοία» από διάφορες χώρες στην περιοχή. «Θα ήσασταν μια εξαιρετική χώρα για να το κάνετε αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί», είπε ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια χώρα απευθυνόταν. «Αλλά πιστεύω ότι θα είναι ανοιχτά και πιστεύω ότι η ναυσιπλοΐα θα είναι ελεύθερη».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Εβιάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7. Συνεχάρη τον Αμερικανό ομόλογό του για την υπογραφή μιας «πολύ σημαντικής συμφωνίας» με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα επιλύσει το πυρηνικό ζήτημα με το Ιράν και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, καθώς και για την παγκόσμια οικονομία.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπας Αραγκσί είπε ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών Ιράν-ΗΠΑ πιθανόν να συναντηθούν την Παρασκευή στην Ελβετία.

Νωρίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τη ναυτιλία ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων παραμένει σε ισχύ. Αυτό αναφέρεται σε στρατιωτικό μήνυμα που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Ο στρατιωτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων παραμένει σε ισχύ, περιορίζοντας όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία σε αυτά τα λιμάνια», ανέφερε η δήλωση. Τα πλοία επιτρέπεται να διέρχονται μόνο εάν έχει χορηγηθεί «ρητή άδεια».

Ο Γκαλιμπάφ δηλώνει ότι το Ιράν έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τη νίκη

Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε, σε μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, ότι το Ιράν έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την τελική νίκη.

«Με την ιστορική αντίστασή σας και το θάρρος των ενόπλων δυνάμεων ενάντια σε όσους επιδίωξαν την καταστροφή και την παράδοση αυτής της χώρας, το Ιράν έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την τελική νίκη. Ήθελαν να το κάνουν, αλλά δεν μπόρεσαν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

«Στεκόμαστε όρθιοι και, τελικά, το Ιράν μας θα νικήσει», πρόσθεσε.

Η συμφωνία απαιτεί από τις ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις, δηλώνει το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών

Οι ΗΠΑ θα άρουν πλήρως τις κυρώσεις κατά του Ιράν και θα καταβάλουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Esmaeil Baghaei το ανέφερε αυτό κατά την καθημερινή ενημέρωση Τύπου, καθώς μοιράστηκε μέρος του περιεχομένου της συμφωνίας, σύμφωνα με την ιρανική οπτική.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του:

Ιρανικά κεφάλαια: Η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι πολεμικές αποζημιώσεις αποτελούν δύο σημαντικές οικονομικές προτεραιότητες στο παρόν μνημόνιο κατανόησης, και οι ΗΠΑ δεσμεύονται για την εφαρμογή τους.

Η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι πολεμικές αποζημιώσεις αποτελούν δύο σημαντικές οικονομικές προτεραιότητες στο παρόν μνημόνιο κατανόησης, και οι ΗΠΑ δεσμεύονται για την εφαρμογή τους. Κυρώσεις: Η Ουάσιγκτον πρέπει να άρει όλες τις πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις, καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλοι οι περιορισμοί στην πώληση ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων θα αρθούν αμέσως με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.

Η Ουάσιγκτον πρέπει να άρει όλες τις πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις, καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλοι οι περιορισμοί στην πώληση ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων θα αρθούν αμέσως με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Πυρηνικό πρόγραμμα: Οι λεπτομέρειες αυτών των πυρηνικών και οικονομικών θεμάτων θα οριστικοποιηθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας.

Οι λεπτομέρειες αυτών των πυρηνικών και οικονομικών θεμάτων θα οριστικοποιηθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας. Στενά του Ορμούζ: Σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης, το Ιράν θα διασφαλίσει την ασφάλεια και την ασφαλή διέλευση των πλοίων στη βασική ναυτιλιακή οδό, σε συνεργασία με το Ομάν και σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους. Θα επιβάλλονται διόδια.

Σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης, το Ιράν θα διασφαλίσει την ασφάλεια και την ασφαλή διέλευση των πλοίων στη βασική ναυτιλιακή οδό, σε συνεργασία με το Ομάν και σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους. Θα επιβάλλονται διόδια. Λίβανος: Η χώρα αναφέρεται τρεις φορές στο μνημόνιο κατανόησης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κυριαρχία και την εδαφική της ανεξαρτησία.

Η χώρα αναφέρεται τρεις φορές στο μνημόνιο κατανόησης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κυριαρχία και την εδαφική της ανεξαρτησία. Παραβιάσεις: Εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη θα λάβει αντίστοιχα μέτρα.

Τι λέει Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters

Η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση της συμφωνίας, δηλώνει από την άλλη πλευρά Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ θα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί έναντι τυχόν επιθέσεων της Χεζμπολάχ.

Tα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς διόδια για 60 ημέρες, σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος. «Θα δείτε σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας στο Ορμούζ, η οποία στην πραγματικότητα έχει ήδη αρχίσει και θα αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Πιθανότατα δεν θα επιστρέψουμε στην κανονική κατάσταση σε δύο εβδομάδες».

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