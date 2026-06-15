Ιρανικά ΜΜΕ: Θα επιβληθούν τέλη στα Στενά του Ορμούζ - Χωρίς διόδια η διέλευση, είπε ο Τραμπ

Snapshot Το Ιράν ισχυρίζεται ότι στη συμφωνία με τις ΗΠΑ προστέθηκε ρήτρα για επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η διέλευση θα είναι χωρίς διόδια.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί μόνο την αρχή για μια τελική συμφωνία και αφήνει ανοιχτά σημαντικά ζητήματα όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα άρσης κυρώσεων.

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, αλλά η ενεργειακή αγορά θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει πλήρως.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τη συμφωνία, ενώ παραμένουν αβεβαιότητες για την τήρησή της και τον τρόπο λειτουργίας των Στενών, λόγω πιθανών ναρκοθετήσεων από το Ιράν.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την ευρύτερη αποδοχή και σταθερότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Με εντελώς διαφορετικό τρόπο παρουσιάζουν σημεία του μνημονίου κατανόησης, στο οποίο κατέληξε αργά χθες, ΗΠΑ και Ιράν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει, επικαλούμενο μια, καλά ενημερωμένη πηγή, ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε μια ρήτρα σχετικά με την επιβολή τελών θαλάσσιων υπηρεσιών για τα Στενά του Ορμούζ στη συμφωνία με τις ΗΠΑ λίγο πριν ανακοινωθεί.

«Στις τελευταίες στιγμές των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου κατανόησης τροποποιήθηκε ώστε να τονίζει σαφώς και ρητά το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας επί των Στενών του Ορμούζ», αναφέρει το Fars, επικαλούμενο την ανώνυμη πηγή.

«Η χρήση του όρου “ναυτιλιακές υπηρεσίες” σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχτεί ότι θα καταβάλλονται τέλη στο Ιράν», προσθέτει το ιρανικό πρακτορείο.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social είπε ότι εγκρίνει το πλήρες άνοιγμα των Στενών «χωρίς διόδια» και την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. «Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές. Ας αρχίσει ξανά η ροή του πετρελαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποια θέματα αποτελούν εμπόδια και μένουν εκτός της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είναι μόνο η αρχή για μία τελική συμφωνία, η οποία απαιτεί να οριστικοποιηθούν αρκετά ακανθώδη ζητήματα όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτή είναι η κοινή άποψη που παρουσιάζεται στα διεθνή ΜΜΕ για το μνημόνιο που πρόκειται να υπογράψουν ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία.

Σε ανάλυση του βρετανικού δικτύου BBC σημειώνεται ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και μια σημαντική διπλωματική επιτυχία. Μετά από τόσες πολλές ψευδείς ελπίδες, φαίνεται ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφωνούν πλέον σε ένα πράγμα: ότι έχει οριστικοποιηθεί ένα μνημόνιο κατανόησης, ακόμη και αν τα στοιχεία που τονίζονται από κάθε χώρα πρωτεύουσα επικεντρώνονται στα σημεία που η κάθε πλευρά θεωρεί πιο εύκολα αποδεκτά, τονίζει το βρετανικό δίκτυο.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι ο Λίβανος περιλαμβάνεται στην περιγραφή της συμφωνίας και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο με δεδομένο ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ δεν είναι υπογράφουν το μνημόνιο υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες ως προς την προθυμία τους να δεχθούν τη συμφωνία. «Στην πραγματικότητα, η συμφωνία – αν και κρίσιμη – είναι μόνο η αρχή», σχολιάζει το BBC.

Θα ξεκινήσει μια περίοδος 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ΗΠΑ και το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσουν για τον τρόπο καταστροφής και απομάκρυνσης του πυρηνικού υλικού του Ιράν. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε εύκολα να αποτύχει, εκτιμά το βρετανικό δίκτυο.

Η ακριβής κατάσταση των Στενών του Ορμούζ είναι επίσης ένα θέμα για το οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν εμφανείς αποκλίσεις απόψεων, ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της άρσης των κυρώσεων και της αποδέσμευσης των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων δεν είναι ακόμη συνεπείς μεταξύ των δύο πλευρών.

Πολλά από αυτά τα ερωτήματα θα παραμείνουν αναπάντητα έως ότου δημοσιοποιηθεί το πλήρες τελικό κείμενο.

Ένα πράγμα είναι όμως σαφές: η διαβεβαίωση του Τραμπ προς τον ιρανικό λαό ότι «η βοήθεια ήταν καθ' οδόν» και ότι, όταν οι ΗΠΑ θα είχαν τελειώσει, η κυβέρνηση θα ήταν δική τους, δεν φαίνεται πιθανό να συμβεί σύντομα, καταλήγει το BBC.

Από την πλευρά του ο ανταποκριτής του δικτύου Sky News στην Ουάσινγκτον, Μαρκ Στόουν δηλώνει ότι «η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι η αρχή του τέλους. Είναι το τέλος της αρχής»

Η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν «σίγουρα δεν είναι η αρχή του τέλους», ανέφερε ο Βρετανός ανταποκριτής. Δεν είναι σαφές τι περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή τη στιγμή και δεν υπογράφηκε το Σαββατοκύριακο όπως αναμενόταν, πρόσθεσε.

Το χρονικό διάστημα από τώρα μέχρι την αναμενόμενη υπογραφή την Παρασκευή είναι μεγάλο σε γεωπολιτικό επίπεδο και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είπε ο Μαρκ Στόουν. Διευκρίνισε ότι «οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και να την ανατρέψει».

Αν και έχει επιτευχθεί συμφωνία ως προς το κείμενο, πολλά θέματα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, σημείωσε ο Μαρκ Στόουν.

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Η παγκόσμια ενεργειακή αγορά θα χρειαστεί χρόνο να ανακάμψει

Οι αγορές πανηγύρισαν το μνημόνιο ΗΠΑ – Ιράν και τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι το πετρέλαιο θα ρέει από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο η ενεργειακή αγορά παγκοσμίως θα χρειαστεί χρόνο να ανακάμψει και τα οφέλη της συμφωνίας – αν τηρηθεί και από τις δύο πλευρές που μέχρι στιγμής δείχνουν να ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο το μνημόνιο- δεν θα περάσουν άμεσα στην αντλία.

Οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σημείωσαν πτώση, ως απόρροια της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βάσει της οποίας προβλέπεται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το μπρεντ, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, σημείωσε πτώση 3,8% στα 84,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο που διαπραγματεύεται στις ΗΠΑ υποχώρησε κατά 4,1% στα 81,40 δολάρια.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες, όμως, αναμένουν συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα επαναλειτουργήσει το Ορμούζ, καθώς υπάρχουν οι πληροφορίες ότι το Ιράν ναρκοθέτησε το στενό.

Για να εξομαλυνθούν τα προβλήματα οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι θα χρειαστεί χρόνος. Μέχρι στιγμής έχουν πέσει στην αγορά στρατηγικά αποθέματα του πετρελαίου προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση και να μην εκτοξευθούν οι τιμές εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν θα τηρηθεί η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, πώς θα προσφέρουν στις εξαγωγές πετρελαίου οι χώρες της Μέσης Ανατολής που υπέστησαν ζημιές σε σημαντικές πετρελαϊκές υποδομές από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και με βάση τις τιμές ποια θα είναι η παραγωγή στην οποία θα καταλήξει ο OPEC.

Το βασικότερο, όπως αναμένουν οι αναλυτές, είναι ότι η επαναλειτουργία των Στενώn του Ορμούζ θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Την περασμένη εβδομάδα, ο διεθνής οίκος Fitch Ratings ανέφερε ότι οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου είναι πιθανό να επιστρέψουν σε κατάσταση υπερπροσφοράς το τέταρτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι το Ορμούζ θα επαναλειτουργήσει έως τα τέλη Ιουλίου και η παραγωγή θα ξαναρχίσει γρήγορα.

Ο οίκος αξιολόγησης προέβλεψε ότι το αργό πετρέλαιο μπρεντ θα πωλείται μεταξύ 100 και 110 δολαρίων το βαρέλι κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου, πριν υποχωρήσει καθώς η προσφορά θα ανακάμψει. Προέβλεψε ότι οι τιμές θα μπορούσαν να πέσουν στα 70 δολάρια περίπου το βαρέλι μέχρι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αυτό το σενάριο.

«Ο ΟΠΕΚ πιθανότατα θα παράγει στο μέγιστο της παραγωγικής της ικανότητας για να αντισταθμίσει τους όγκους που χάθηκαν λόγω του κλεισίματος των Στενών», ανέφερε ο Fitch, σημειώνοντας ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της ομάδας των πετρελαοπαραγωγικών χωρών ανερχόταν σε περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πριν από τη σύγκρουση στο Ιράν.

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