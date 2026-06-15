«Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει ο Τραμπ – Βανς: «Χωρίς διόδια» η διέλευση μακροπρόθεσμα

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας ασφαλούς εναλλακτικής οδού.

Ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, εκτίμησε πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς διόδια μακροπρόθεσμα.

Η Ουάσινγκτον αναμένει να δημοσιοποιήσει σύντομα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν που θα περιλαμβάνει μηχανισμό διπλής επαλήθευσης.

Η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, ενώ κάποιες λεπτομέρειες παραμένουν υπό διαπραγμάτευση. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπέμπουν μήνυμα σταθεροποίησης γύρω από τις θαλάσσιες ροές πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, με τον Λευκό Οίκο και την ανώτατη πολιτική ηγεσία να αναφέρονται σε εξελίξεις τόσο στο πεδίο, όσο και τη διπλωματική διαπραγμάτευση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ», σημειώνοντας πως κινούνται μέσω μιας εναλλακτικής «Νότιας Οδού», την οποία χαρακτήρισε ως «απολύτως ασφαλή, προστατευμένη και άθικτη». Η αναφορά του Αμερικανού προέδρου ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι παρατηρείται ήδη κινητικότητα στις ενεργειακές ροές από την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, εκτίμησε πως το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει «ανοιχτό χωρίς διόδια» σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μιλώντας στο CNBC.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον προσδοκά να δημοσιοποιήσει μέσα στην εβδομάδα το κείμενο μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, το οποίο θα περιλαμβάνει μηχανισμό «διπλής επαλήθευσης», ενώ, τόνισε πως ορισμένες λεπτομέρειες παραμένουν ακόμη υπό συζήτηση. Όπως υπογράμμισε, σε πιθανή υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να συμμετάσχει «ευρύ φάσμα Ιρανών εκπροσώπων», συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων πολιτικών αξιωματούχων.

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