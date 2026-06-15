Κίνα: Ζημιές από σφοδρές βροχοπτώσεις - Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Snapshot Σφοδρές βροχοπτώσεις στη νότια Κίνα προκάλεσαν πλημμύρες, προβλήματα στις συγκοινωνίες και την εκκένωση χιλιάδων κατοίκων.

Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ λόγω κινδύνου πλημμυρών.

Το επίπεδο συναγερμού ανέβηκε στην Κατηγορία 3 στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ και την αυτόνομη περιφέρεια Κουανγκσί.

Στο αεροδρόμιο της Σεντσέν καθυστέρησαν πάνω από 30 πτήσεις και ανεστάλη η σιδηροδρομική σύνδεση με τη νήσο Χαϊνάν έως την Τετάρτη.

Στην Κουανγκσί, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες ανέστειλαν δρομολόγια έως τις 17 Ιουνίου και μείωσαν την ταχύτητα των αμαξοστοιχιών σε πολλά σημεία. Snapshot powered by AI

Σφοδρές βροχοπτώσεις σαρώνουν από το Σαββατοκύριακο περιοχές της νότιας Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης περιφέρειας Κουανγκσί και της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, προκαλώντας πλημμύρες και προβλήματα στις συγκοινωνίες, και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι κινεζικές αρχές ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού στην Κατηγορία 3 της τετράβαθμης κλίμακας για την Γκουανγκτόνγκ και την Κουανγκσί.

Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, που προειδοποίησαν για τον κίνδυνο πλημμυρών.

Στο αεροδρόμιο της Σεντσέν περισσότερες από 30 πτήσεις καθυστέρησαν να αναχωρήσουν σήμερα εξαιτίας καταιγίδας με κεραυνούς. Για λόγους ασφαλείας, ανεστάλη έως την Τετάρτη η σιδηροδρομική σύνδεση με τη νήσο Χαϊνάν.

Οι έντονες βροχοπτώσεις είναι συνηθισμένες στην περιοχή αυτήν την εποχή του χρόνου. Στην περιφέρεια Κουανγκσί, εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία έδειχναν διασώστες να διασχίζουν πλημμυρισμένη περιοχή για να απομακρύνουν κατοίκους συνοικίας στην πόλη Γουτσόου.

Οι σιδηροδρομικές αρχές ανέστειλαν ορισμένα δρομολόγια στην Κουανγκσί έως τις 17 Ιουνίου, ενώ οι αμαξοστοιχίες θα κινούνται με μειωμένη ταχύτητα σε αρκετά σημεία.

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