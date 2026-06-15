Ζήνα Κουτσελίνη: Το «δυνατό χαρτί» με άρωμα Μενεγάκη και τα δοκιμαστικά

Φουλάρουν οι μηχανές στο STAR, που προχωρά σε αναδιαμόρφωση της πρωινής ζώνης για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Μετά το τέλος του «Breakfast@STAR», που έχει ήδη γίνει γνωστό, η Ζήνα Κουτσελίνη αναλαμβάνει μία διευρυμένη πρωινή εκπομπή infotainment περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσιάστρια θα αναλάβει ένα μαγκαζίνο με έντονο το στοιχείο του κοινωνικού ρεπορτάζ και της ενημέρωσης, έχοντας παράλληλα και ένα μέρος lifestyle θεματολογίας.

Ως σιδηρά κυρία της TV και μία γυναίκα που γνωρίζει καλά την τηλεοπτική πραγματικότητα, η παρουσιάστρια έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με δυνατά χαρτιά της TV. Το Σάββατο, στο Studio Pro, έγιναν και τα πρώτα δοκιμαστικά με το όνομα του Γρηγόρη Γκουντάρα να ακούγεται έντονα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κεντρική οικοδέσποινα επιθυμεί στο team της και άτομα άφθαρτα στον φακό, που γνωρίζουν όμως καλά το κομμάτι της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας.

Το παρών στο στούντιο έδωσε και η Ελένη Γελαλή, η αρχισυντάκτρια της Ελένης Μενεγάκη που κατάφερε να συνδέσει το όνομά της με εκείνο της βασίλισσας της TV. Η παρουσία της μόνο τυχαία δεν είναι, αφού όχι μόνο αποτελεί άσο στο μανίκι του κάθε παρουσιαστή αλλά έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τη Ζήνα Κουτσελίνη στον «Πρωινό καφέ» του ΑΝΤ1. Αν η συνεργασία τους «κλειδώσει», τότε η Ζήνα θα ξεκινά με πολλά ατού στα χέρια της. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες.

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