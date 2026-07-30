Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν

Snapshot Οι ΗΠΑ εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν μετά από προσωρινή παύση, πλήττοντας στόχους στο εσωτερικό της ιρανικής επικράτειας χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για τις περιοχές ή την έκταση των επιχειρήσεων.

Η κλιμάκωση έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM για αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε σφοδρές επιθέσεις ως αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «χτυπήσουν πολύ σκληρά» το Ιράν και ότι είναι η σειρά τους μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι είχε ενημερωθεί για επίθεση drone σε δεξαμενόπλοια στην Αίγυπτο. Snapshot powered by AI

Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εξαπολύουν από τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, ο οποίος επικαλείται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Κατά την ίδια πηγή, οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν στόχους στο εσωτερικό της ιρανικής επικράτειας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις περιοχές ή τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο στόχαστρο, ούτε για την έκταση των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για την επανάληψη των αμερικανικών επιδρομών, έπειτα από την προσωρινή αναστολή τους την προηγούμενη Παρασκευή, όταν η Ουάσινγκτον είχε δηλώσει ότι ήθελε να δώσει ακόμη μία ευκαιρία στις διπλωματικές προσπάθειες.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι αναχαίτισε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την Τετάρτη πως οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία.

«Ξέρουν τι έρχεται. Μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα», είπε ο Τραμπ. «Επομένως, είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Αλλά, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

PRESIDENT TRUMP ON IRAN:



"We're going to be hitting them very hard... We had five rockets shot going 8,500 mph, and all five rockets were knocked down to the ground, but they nevertheless took a shot, so it's our turn."



pic.twitter.com/MByeHZdbhG — WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) July 29, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως είχε ενημερωθεί σχετικά με επίθεση drone σε δεξαμενόπλοια στην Αίγυπτο.