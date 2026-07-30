Μαρκόπουλο Αττικής: Yπο έλεγχο η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Πάτημα

Snapshot Η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Πάτημα και συνεχίζει να καίει.

Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Snapshot powered by AI

Yπο έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Η φωτιά καίει στη θέση Πάτημα, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, όπως επίσης και 15 οχήματα.

Συνδρομή στην κατάσβεση παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.