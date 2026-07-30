Μαρκόπουλο Αττικής: Yπο έλεγχο η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Πάτημα
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.
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- Η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
- Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.
- Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Πάτημα και συνεχίζει να καίει.
- Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Yπο έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.
Η φωτιά καίει στη θέση Πάτημα, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, όπως επίσης και 15 οχήματα.
Συνδρομή στην κατάσβεση παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
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