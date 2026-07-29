Καιρός: Το φετινό καλοκαίρι έως τώρα και τι έρχεται - Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

Snapshot Το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει τη χώρα είναι ήπιας έντασης, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας και χαμηλές συγκεντρώσεις κοντά στο έδαφος.

Η ποιότητα του αέρα παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, παρά την ορατή παρουσία της σκόνης στον ουρανό.

Αναμένεται προσωρινή υποχώρηση της θερμοκρασίας στις μεγάλες πόλεις, με σταδιακή άνοδο στη συνέχεια χωρίς ένδειξη για παρατεταμένο ή έντονο καύσωνα.

Στην Αθήνα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν περίπου τους 36-38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Λάρισα ενδέχεται να αγγίξουν τους 39 βαθμούς.

Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για την εξέλιξη της θερμοκρασίας και της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, με μικρές αλλαγές να επηρεάζουν την ένταση της ζέστης. Snapshot powered by AI

Ήπιας έντασης χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει τη χώρα, καθώς οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και όχι κοντά στο έδαφος.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, οι χάρτες συγκέντρωσης σκόνης δείχνουν ότι οι τιμές στην επιφάνεια παραμένουν γενικά χαμηλές ή οριακά αυξημένες, με μόνο τοπικές εξαιρέσεις όπου καταγράφονται ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα. Αντίστοιχη εικόνα δίνουν και οι εκτιμήσεις άλλων προγνωστικών κέντρων, σύμφωνα με τις οποίες το μεγαλύτερο φορτίο σκόνης βρίσκεται σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Παρά τις σχετικά περιορισμένες συγκεντρώσεις, το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στην ορατή παρουσία της σκόνης στον ουρανό και στις πραγματικές συγκεντρώσεις που επηρεάζουν την ατμόσφαιρα κοντά στο έδαφος.

Υποχώρηση της ζέστης και σταδιακή νέα άνοδος

Την ίδια ώρα, τα τελευταία ensemble προγνωστικά διαγράμματα του kolydas.eu δείχνουν κοινή τάση για τις μεγάλες πόλεις της χώρας: αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες και σταδιακή επαναφορά σε υψηλότερα επίπεδα στη συνέχεια.

Στην Αθήνα, μετά τη σημερινή θερμή περίοδο, αναμένεται υποχώρηση της θερμοκρασίας έως τις αρχές Αυγούστου. Στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή άνοδος, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται περίπου στους 36-38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για οργανωμένο κύμα καύσωνα.

Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία αναμένεται αρχικά να επιστρέψει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, πριν ακολουθήσει νέα άνοδος. Προς το τέλος του δεκαημέρου οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν τους 37-38 βαθμούς.

Πιο έντονη αναμένεται η άνοδος στη Λάρισα, όπου μετά την πρόσκαιρη δροσιά οι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση δεν διαφαίνεται μέχρι τώρα παρατεταμένη περίοδος ακραίων θερμοκρασιών που να παραπέμπει σε ισχυρό καύσωνα.

Τα επόμενα 24ωρα κρίσιμα για την εξέλιξη

Τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στο σενάριο μιας πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης της ζέστης και μιας σταδιακής επιστροφής των υψηλών θερμοκρασιών, χωρίς όμως να προκύπτουν προς το παρόν ενδείξεις για παρατεταμένο ή ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα.

Οι μετεωρολόγοι πάντως συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, καθώς μικρές αλλαγές στα προγνωστικά δεδομένα μπορούν να επηρεάσουν την ένταση και τη διάρκεια της επόμενης θερμής εισβολής.

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