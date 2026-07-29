Διακοπές νερού την Τετάρτη (29/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
Ελπίδος και Επισκοπής
- ΒΥΡΩΝΑΣ (ΚΑΡΕΑΣ)
Θυμάτων Πολέμου και 28ης Οκτωβρίου
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