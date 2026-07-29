Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ο Μητσοτάκης θέτει το δίλημμα των εκλογών

Ελεύθερος Τύπος: Τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 Ταμεία

Τα Νέα: Μυστικός δείπνος για τις εστίες

Η Καθημερινή: Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου

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