Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ο Μητσοτάκης θέτει το δίλημμα των εκλογών
Ελεύθερος Τύπος: Τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 Ταμεία
Τα Νέα: Μυστικός δείπνος για τις εστίες
Η Καθημερινή: Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου
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