Γιατί ο Τσίπρας ονόμασε το σχέδιο «Αριστοτέλης» και τι προβλέπει για την τοπική αυτοδιοίκηση

Η κληρονομιά του Αριστοτέλη, «έμπνευση» για το όνομα του προγράμματος

Αντώνης Ρηγόπουλος

Γιατί ο Τσίπρας ονόμασε το σχέδιο «Αριστοτέλης» και τι προβλέπει για την τοπική αυτοδιοίκηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το σχέδιο «Αριστοτέλης» προβλέπει την αναδιαμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και αποφάσεων πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες.
  • Προβλέπεται η κατάργηση των αποκεντρωμένων περιφερειών και η ανάκτηση της αυτονομίας περισσότερων από εκατό δήμων για περιορισμό των ενδιάμεσων διοικητικών επιπέδων.
  • Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων θα εκλέγονται άμεσα, ενισχύοντας τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη συμμετοχή των μικρότερων τοπικών κοινωνιών.
  • Δημιουργούνται Μητροπολιτικοί Σύνδεσμοι συνεργασίας για τον συντονισμό διαδημοτικών ζητημάτων χωρίς να καταργείται η αυτονομία των δήμων.
  • Προβλέπεται μόνιμη χρηματοδότηση 15 δισ. ευρώ σε πέντε χρόνια μέσω τεσσάρων χρηματοδοτικών εργαλείων για ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας των δήμων και περιφερειών.
Snapshot powered by AI

Την αναδιαμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και αποφάσεων πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες, προβλέπει το σχέδιο «Αριστοτέλης» που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, υπό τον κεντρικό τίτλο «Ισχυρή Αυτοδιοίκηση – Ισχυρή Δημοκρατία».

Βασική επιδίωξη του σχεδίου είναι η μετάβαση από το σημερινό συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης σε μια νέα αρχιτεκτονική του κράτους, στην οποία οι δήμοι και οι περιφέρειες θα διαθέτουν μεγαλύτερη αυτονομία, σταθερή χρηματοδότηση και αυξημένες δυνατότητες παρέμβασης.

Όπως υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, στόχος είναι η χώρα να σχεδιαστεί «από κάτω προς τα πάνω», με τις τοπικές κοινωνίες να αποκτούν ουσιαστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Γιατί ονομάστηκε «Αριστοτέλης»

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του εξήγησε και τον λόγο που επελέγη το συγκεκριμένο όνομα για το νέο του σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση:

«Το Σχέδιο αυτό, συμβολικά ονομάζουμε: Σχέδιο Αριστοτέλης.

Γιατί ο Αριστοτέλης υπήρξε ο φιλόσοφος, που έθεσε τις βάσεις της πολιτικής οργάνωσης, με επίκεντρο το μέτρο και την αρετή. Και στόχο την ευδαιμονία.

Θέλουμε με το όνομα αυτό να καταδείξουμε ότι οι ρίζες της ιστορίας μας και της ελληνικής σκέψης, πρέπει και μπορούν να δώσουν σύγχρονους καρπούς.

Να γίνουμε επιτέλους Ελλάδα της Ευρώπης.Όχι μόνο επειδή εφαρμόζει ευρωπαϊκούς νόμους.Αλλά επειδή συνδέει τη διαδρομή, την ιστορία, τους αγώνες της, με τις ευρωπαϊκές αρχές, που γέννησε ο διαφωτισμός», είπε χαρακτηριστικά.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης

Ο πρώτος άξονας του σχεδίου προβλέπει τον ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας και την ανάκτηση της αυτονομίας περισσότερων από εκατό δήμων.

Παράλληλα, προτείνεται η κατάργηση των αποκεντρωμένων περιφερειών, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των ενδιάμεσων διοικητικών επιπέδων και μεταφοράς περισσότερων αρμοδιοτήτων στην αιρετή Αυτοδιοίκηση.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με την κριτική του Αλέξη Τσίπρα στο σημερινό σύστημα, σύμφωνα με την οποία κρίσιμες αποφάσεις εξακολουθούν να λαμβάνονται μακριά από τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. «Σχεδόν τίποτα δεν αποφασίζεται εκεί που ζούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό «δεν λέγεται αυτοδιοίκηση, λέγεται ετεροδιοίκηση».

Η επιστροφή των αιρετών προέδρων στις Κοινότητες

Ξεχωριστή θέση στο σχέδιο καταλαμβάνει η αναγέννηση των Κοινοτήτων και η ενίσχυση της εκπροσώπησης των μικρότερων τοπικών κοινωνιών.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων θα εκλέγονται ξανά άμεσα, αποκτώντας ανανεωμένη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η αποκέντρωση, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της πρότασης, δεν πρέπει να σταματά στο επίπεδο του δήμου, αλλά να φτάνει μέχρι τη γειτονιά, το χωριό και την τοπική κοινότητα.

Μητροπολιτικοί σύνδεσμοι συνεργασίας

Ο τρίτος άξονας αφορά τη δημιουργία Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της ίδρυσης μητροπολιτικών συνδέσμων διαδημοτικής συνεργασίας.

Οι νέες δομές θα επιτρέπουν σε όμορους δήμους να συνεργάζονται για ζητήματα τα οποία ξεπερνούν τα διοικητικά τους όρια και απαιτούν κοινό σχεδιασμό. Πρόκειται για μια προσπάθεια συντονισμένης αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα και γεωγραφικές ενότητες, χωρίς να καταργείται η αυτονομία των επιμέρους δήμων.

Συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις

Το σχέδιο «Αριστοτέλης» περιλαμβάνει επίσης τη θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται ψηφιακές διαβουλεύσεις και δημοψηφίσματα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν πιο άμεσα στη διαμόρφωση των αποφάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρόταση επιχειρεί να μεταφέρει μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τα δημοτικά και περιφερειακά όργανα στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας τη λογοδοσία και τη συμμετοχή.

Μόνιμη χρηματοδότηση 15 δισ. ευρώ

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η οικονομική ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου η μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων να συνοδευτεί και από τους απαραίτητους πόρους.

Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων μόνιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, συνολικού ύψους περίπου 15 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Στόχος είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από έκτακτες χρηματοδοτήσεις και αποσπασματικά προγράμματα, αλλά να μπορούν να προχωρούν σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θρηνεί η Λαμία για τον 17χρονο Παναγιώτη - Πώς έπεσε νεκρός μπροστά στους φίλους του

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φορτηγό έπεσε σε ρεματιά 10 μέτρων – Δύο τραυματίες

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα γέννησε στο πίσω κάθισμα ταξί κατά την διάρκεια κούρσας

08:30LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Το νέο μήνυμα της ηθοποιο για τον καρκίνο - «Δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 33 του ο αγαπημένος γίγαντας της Γκάνα: «Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν»

08:25LIFESTYLE

Σκάνδαλο στο Χόλιγουντ: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

08:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Αυλαία στην Πειραιώς 260 με δύο sold out και ένα μεγάλο γλέντι

08:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Μπλόκο» Τραμπ στα νέα ανθρωποειδή ρομπότ από την Κίνα

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λέρο σε χώρο απορριμμάτων - Επιχειρούν εναέρια μέσα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Συνεχείς αναζωπυρώσεις, κάηκαν 2 σπίτια - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

08:12ΥΓΕΙΑ

Επιστημονική έρευνα Cambridge: Η οπτική επαφή βοηθά τα βρέφη να μαθαίνουν τη γλώσσα

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης: Ζητά από την ΕΕ να κατοχυρώσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος σε Γαλλία και Ισπανία: Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης σε καιρό ειρήνης

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (29/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ESTOFEX για την Ελλάδα - Πώς επηρεάζεται από βροχές και καταιγίδες

07:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (29/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα νιώσετε αν εκδηλώσετε αλλεργία στη βιταμίνη Β12

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί η μετοχή της ΑΚΤΟΡ αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Μαρτυρία- κλειδί για τον θάνατο της διασώστριας - Το δεύτερο πράσινο μαχαίρι - Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο 42χρονος, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύζυγός του

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Νύχτα-κόλαση έζησε το νησί – Εκκενώθηκαν οικισμοί – Επιχειρούν ξανά τα εναέρια μέσα

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (29/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος προβληματισμός στο Μαξίμου: Μαλλιά – κουβάρια στη ΝΔ για την Κωνσταντοπούλου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ESTOFEX για την Ελλάδα - Πώς επηρεάζεται από βροχές και καταιγίδες

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MERE: Γιατί κατέβασαν ρολά τα πιο «discount» σούπερ μάρκετ της αγοράς – Δεύτερο χτύπημα της ΕΕ στα φθηνά προϊόντα μετά τους δασμούς στα πακέτα από Κίνα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένα μελτέμια η Τετάρτη – Η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο

06:52LIFESTYLE

Οι καθημερινές σειρές της νέας χρονιάς – Ποιες ιστορίες «ζωντανεύουν» στην TV

16:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχρεωτική η επισκευή ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών ακόμη και αν δεν είναι στην εγγύηση - Νέα οδηγία ΕΕ

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 33 του ο αγαπημένος γίγαντας της Γκάνα: «Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν»

05:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία: Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του – Έκανε τατουάζ τον Ντε λα Φουέντε με το Παγκόσμιο Κύπελλο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα γέννησε στο πίσω κάθισμα ταξί κατά την διάρκεια κούρσας

20:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυτική Μακεδονία: Πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς και φωτοβολταϊκα - Οι επενδύσεις που ανακοίνωσε ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ