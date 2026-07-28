Έκπληξη στον Αλέξη Τσίπρα για τα γενέθλιά του - Η τούρτα που εμφανίστηκε μετά την εκδήλωση

Snapshot Μετά την παρουσίαση του σχεδίου της Ελληνικής Αστυνομίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Αλέξης Τσίπρας δέχτηκε έκπληξη με τούρτα για τα 52α γενέθλιά του.

Η τούρτα εμφανίστηκε στο Σεράφειο από συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, προκαλώντας χαμόγελα και τραγούδι «Χρόνια Πολλά» από τους παρευρισκόμενους.

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τους παρόντες και έσβησε το κεράκι της τούρτας σε θερμό κλίμα.

Η στιγμή της τούρτας καταγράφηκε σε φωτογραφίες ως η μικρή έκπληξη στο τέλος της εκδήλωσης. Snapshot powered by AI

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του σχεδίου της Ελληνικής Αστυνομίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εμφανίστηκαν με μια τούρτα-έκπληξη, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας είχε τα γενέθλιά του και συμπλήρωσε τα 52 χρόνια.

Εκπληξη τούρτα για τα γενέθλια του έκαναν στον Αλέξη Τσίπρα οι συνεργάτες του στην εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Η εμφάνιση της τούρτας προκάλεσε χαμόγελα στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι άρχισαν να τραγουδούν το «Χρόνια Πολλά» προς τιμήν του.

Εκπληξη τούρτα για τα γενέθλια του έκαναν στον Αλέξη Τσίπρα οι συνεργάτες του στην εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και όσους βρίσκονταν στην αίθουσα, ενώ στη συνέχεια έσβησε το κεράκι της τούρτας μέσα σε θερμό κλίμα.