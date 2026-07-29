Χαρούμενοι Τούρκοι τουρίστες στη Λέρο, πού πήγαν τα λεφτά του Ανάκαμψης, μεταγραφικά τζαρτζαρίσματα

Έσφιξε χέρια, έβγαλε σέλφι, μίλησε για το που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης

Newsbomb

Χαρούμενοι Τούρκοι τουρίστες στη Λέρο, πού πήγαν τα λεφτά του Ανάκαμψης, μεταγραφικά τζαρτζαρίσματα
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Καλά πήγε η Λέρος. Σήμερα στο Αγαθονήσι. Ο Κυριάκος πάντα είναι σε φόρμα εκτός Μαξίμου, πόσο μάλλον αν είναι ντάλα καλοκαίρι και βρίσκεται σε νησί. Έσφιξε χέρια, έβγαλε σέλφι, μίλησε για το που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, και εξήρε τις προσπάθειες μείωσης των μεταναστευτικών ροών που προκαλούσαν ασφυξία στις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες.

Για το τελευταίο είπε πολλά.

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«Αντί να αντικρίσω την εικόνα που έβλεπα το ’19 και το ’20 όταν ερχόμουν στα νησιά, τώρα δεν βλέπω πρόσφυγες και μετανάστες αλλά βλέπω πολλούς επισκέπτες και πολλούς Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται, εκμεταλλεύονται τη visa express και στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες όλων των νησιών μας» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Πού πήγαν τα λεφτά

Το κυρίως μενού της επίσκεψης ήταν στο τοπικό νοσοκομείο, συνοδεία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Ο ΠΘ μίλησε με ασθενείς, και γιατρούς

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και επί τη ευκαιρία απάντησε στο ερώτημα για τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. «Εδώ βλέπετε πού πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης: από το λιμάνι, μέχρι το Ξενοδοχείο και μέχρι το νοσοκομείο. Αυτοί είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μερικές φορές ακούω: «πήραν, λέει, τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης οι μεγάλοι». Αλήθεια; Ποιος έκανε εδώ τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης; Μικρές, μεσαίες, τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες πήραν δουλειές και σε πολύ απαιτητικά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσαν τα έργα αυτά».

Τέσσερις ώρες

Του βγήκε ένα άχτι για το Ταμείο του Κυριάκου. Για πρώτη φορά είπε αυτό: «Τέσσερις μέρες ήμασταν «κλειδωμένοι» στις Βρυξέλλες, διαπραγματευόμασταν κόντρα σε χώρες που πριν πάρουν αυτή την απόφαση ήταν κάθετα αντίθετες στην ιδέα μίας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για να στηρίξουν τις χώρες, ειδικά του νότου, απέναντι στην κρίση της πανδημίας. Κι όμως το πετύχαμε αυτό, εξασφαλίσαμε για τη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ». Και κάπως θύμησε την 17ωρη διαπραγμάτευση του Αλέξη για το τρίτο μνημόνιο.

Τελικά όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους.

Μεταγραφές

Η πιο δύσκολη όμως είναι η δουλειά του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλείται να φέρει εις πέρας τις μεταγραφές στο κόμμα από κάθε αζήτητο της πολιτικής προκειμένου να δημιουργηθεί εικόνα ρεύματος. Όταν λέω αζήτητο εννοώ με την καλή έννοια και πάντα πολιτικά, γιατί σέβομαι και τιμώ κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Γενικώς αυτή την εποχή δύο είναι τα καυτά μεταγραφικά πεδία: οι τηλεστάρ της ενημέρωσης, και όσους παίρνει το ΠΑΣΟΚ.

Τζαρτζαρίσματα

Είναι οι μεταγραφές η λύση όταν η βασική ομάδα έχει πρόβλημα προπονητή;

Ο αθλητισμός τα έχει λυμένα αυτά. Χρόνια τώρα. Στην πολιτική το πεδίο είναι πιο κομπλικέ. Ας πάρουμε παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ. Από αξιωματική αντιπολίτευση ελέω κατάρρευσης ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στην τρίτη θέση, απλά και μόνο γιατί χαμογέλασε ο Αλέξης. Η προϋπόθεση που έβαλε για είσοδο στην ΕΛΑΣ, οι βουλευτές να παραιτηθούν από την έδρα, έκανε την ζωή δύσκολη σε πολλούς που τώρα κοιτάζουν γύρω τους και βλέπουν μόνο Ανδρουλάκη. «Ανοίξαμε και τους παίρνουμε όλους, δεν εξετάζουμε προσόντα» όπως λένε κάτι περίεργοι με αίσθηση του χιούμορ εκεί στην Χαριλάου Τρικούπη. «Όποιος θέλει να έρθει, έρχεται».

-Και ο ναύαρχος Αποστολάκης

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-Και ο Αποστολάκης. Μόνο που τον θέλει για Α’ Πειραιά κι αυτός θέλει Επικρατείας. Τί θα νοηματοδοτήσει στο Επικρατείας δεν ξέρω, αλλά μήπως θα βγει και στην Α’ Πειραιά;

-Και η Κασιμάτη;

-Και η Κασιμάτη, ναι βέβαια. Δύσκολο να βγει έδρα στην Β’ Πειραιά όμως, κι ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κατεβάσει εκεί ο Αλέξης.

-Και η Νοτοπούλου;

-Βέβαια και η Νοτοπούλου. Μόνο που εκεί βάζει βέτο η Θρασκιά που κι αυτή απ’ τον Συριζα την πήραμε. Άσε που στην Θεσσαλονίκη έτσι όπως το πάμε δεν θα ‘χουμε κανέναν πασόκο στο ψηφοδέλτιο, γιατί είναι και ο Πέτρος Παππάς.

-Και η Τζάκρη;

-Για την Τζάκρη είναι δύσκολο, έχει παγώσει γιατί δεν έχει βρει άκρη με το καταστατικό, βάσει του οποίου πέταξε έξω Καστανίδη.

-Και η Κοροβέση;

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-Όλους λέμε! Όποιος λέει ότι θέλει να ‘ρθει τον μαζεύει. Θα έρθει και η Κοροβέση. Θα βγει τέταρτη.

-Τέταρτη;

-Ναι, πίσω από Μανώλη Χριστοδουλάκη, την Βάσια Αναστασίου, κι έναν δικό του τον Ράπτη. Για να μην σου πω και πέμπτη γιατί έχει κι έναν αξιόλογο γιατρό το ψηφοδέλτιο. Εκτός αν πάμε πολύ χάλια και δεν βγει κανένας.

Δημογραφικό

Χθες εισήλθε με τιμές κατευθείαν στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Μιχ. Χουρδάκης, ο οποίος εξελέγη βουλευτής το 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας, Όπως δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης

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«ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας σε αυτό το κορυφαίο για την πατρίδα μας ζήτημα. Και είναι πολύ κρίσιμο αυτή την περίοδο, τα κόμματα, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα σε όλους τους τομείς".

Εννοείται περιμένω με κομμένη την ανάσα τις προτάσεις. Απ' ό,τι θυμάμαι στο δημογραφικό το ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων λέει 200 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, και κρατική επιδότηση στις εξωσωματικές.

Ο κ. Χουρδάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή – Ιατρική Διατροφολογία». Πατέρας του είναι ο συνταξιούχος Καθηγητής Ιατροδικαστικής Κωνσταντίνος Χουρδάκης με καταγωγή από (ω τι σύμπτωση!), Αρχοντικό Αρκαλοχωρίου, ενώ μητέρα του είναι η συνταξιούχος συμβολαιογράφος και ανεξάρτητη βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, επίσης εκλεγείσα το 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας, Αρετή Παπαϊωάννου.

To be continued

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