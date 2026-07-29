Εφιάλτης χωρίς τέλος σε Ισπανία, Γαλλία: Ανεξέλεγκτα μέτωπα, εκκενώσεις και θερμοκρασίες ρεκόρ

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης παραμένει η νοτιοδυτική Ευρώπη, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίνε τεράστιες εκτάσεις σε Γαλλία και Ισπανία.

Νατάσα Παυλοπούλου

Εφιάλτης χωρίς τέλος σε Ισπανία, Γαλλία: Ανεξέλεγκτα μέτωπα, εκκενώσεις και θερμοκρασίες ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Ευρώπη συνεχίζουν να κατακαίνε μεγάλες εκτάσεις στη Γαλλία και την Ισπανία, με εκκενώσεις χιλιάδων κατοίκων και τουριστών.
  • Στη Γαλλία, 4.000 άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από περιοχές κοντά στο Μπορντό λόγω αναζωπυρώσεων και άστατων καιρικών συνθηκών.
  • Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ δημιούργησε το φαινόμενο πυροσωρειτομελανίας, που παρήγαγε κεραυνούς και ανέμους, δυσχεραίνοντας την κατάσβεση.
  • Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην επαρχία Άβιλα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας και οδήγησε σε κήρυξη κατάστασης εθνικής ανάγκης λόγω πολλών θυμάτων.
  • Οι ακραίες πυρκαγιές και οι καύσωνες αποδίδονται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με την Ευρώπη να θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
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Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από τουριστικά αξιοθέατα κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού , διευρύνοντας αυτό που ίσως είναι η μεγαλύτερη εκκένωση σε καιρό ειρήνης στη Γαλλία, καθώς η επιστροφή της ζέστης απειλεί τιςπροσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο σε μια τεράστια πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό .Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή συναγερμό, καθώς η νέα άνοδος της θερμοκρασίας και η ξηρασία απειλούν να ανατρέψουν τον έλεγχο που κατάφεραν να αποκτήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην περιοχή της Ζιρόντ, δυτικά του Μπορντό, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επισφαλής. Νέες εστίες ξέσπασαν στη χερσόνησο Λεζ-Καπ-Φερέ, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν την προληπτική εκκένωση επιπλέον 4.000 ατόμων από δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς και κάμπινγκ.

«Η φωτιά είναι σαν τον Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ», δήλωσε ο Έρικ Μπροκάρντι, εκπρόσωπος της εθνικής ομοσπονδίας πυροσβεστών. Τέσσερις από τους συναδέλφους του πέθαναν τις τελευταίες εβδομάδες σε όλη τη Γαλλία, είπε, και 2.000 είχαν αναπτυχθεί στη Ζιρόντ για να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες εδώ και μέρες καταστρέφουν την ύπαιθρο μεταξύ της ακτογραμμής και του Μπορντό. Σύμφωνα με την περιφερειάρχη Σόφι Μπρόκας, 14 περιοχές που είχαν ήδη πληγεί από τις πυρκαγιές είδαν νέες αναζωπυρώσεις την Τρίτη. «Δεν είμαστε σίγουροι», είπε.

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Ένας γιγαντιαίος στόλος από 23 εναέρια μέσα επιχειρεί αδιάκοπα πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού, ενώ οι ζημιές στις υποδομές είναι ήδη ανυπολόγιστες, με δεκάδες σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Η πυρκαγιά δημιούργησε το δικό της μικροκλίμα, σχηματίζοντας για πρώτη φορά στα γαλλικά χρονικά ένα γιγαντιαίο νέφος φωτιάς, τον λεγόμενο πυροσωρειτομελανία (Pyrocumulonimbus) που παρήγαγε κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους, διασπείροντας τη φωτιά.

Την ίδια ώρα, η Ισπανία δοκιμάζεται σκληρά από το τέταρτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πυρκαγιά στην επαρχία της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην ισπανική ιστορία, έχοντας αποτεφρώσει εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής και αγροτικής έκτασης. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σταθεροποιήσουν ορισμένα μέτωπα επιτρέποντας σε χιλιάδες εκτοπισμένους να επιστρέψουν στα σπίτια τους, η χώρα ωστόσο μετρά ήδη πολλά θύματα, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση στην κήρυξη κατάστασης εθνικής ανάγκης.

Η φετινή πύρινη λαίλαπα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή Ήπειρο. Καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμούς διπλάσιους από τον παγκόσμιο μέσο όρο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία αυτά φαινόμενα τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα.

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