Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (29/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|29/7/2026 8:00:00 πμ
|29/7/2026 10:00:00 πμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΛΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ απο κάθετο: ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ έως κάθετο: ΠΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΩΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ έως κάθετο: ΠΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ έως κάθετο: ΠΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|980
|Κατασκευές
|29/7/2026 8:00:00 πμ
|29/7/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|855
|Λειτουργία
|29/7/2026 8:00:00 πμ
|29/7/2026 11:00:00 πμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|986
|Κατασκευές
|29/7/2026 8:00:00 πμ
|29/7/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΜΑΡΝΗ απο κάθετο: ΜΑΓΙΕΡ έως κάθετο: ΣΑΤΨΒΡΙΑΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|886
|Λειτουργία
|29/7/2026 8:00:00 πμ
|29/7/2026 2:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΑΝΤΕΙΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|29/7/2026 8:00:00 πμ
|29/7/2026 2:00:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΚΥΔΩΝΙΩΝ - ΚΙΟΥΡΙ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΝΙΚΙΟΥ
|328
|Κατασκευές
|29/7/2026 8:00:00 πμ
|29/7/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΒΓΙΕΘΙ - ΣΠΗΛΑΛΕΖΑ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗς ΟΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.
|503
|Λειτουργία
|29/7/2026 8:00:00 πμ
|29/7/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΗΝΗΣ
|503
|Λειτουργία
|29/7/2026 8:00:00 πμ
|29/7/2026 4:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ.
|496
|Κατασκευές
|29/7/2026 8:00:00 πμ
|29/7/2026 5:00:00 μμ
|ΜΑΡΑΘΩΝΑ
|Ν.ΜΑΚΡΗ: ΣΙΤΕ, ΦΟΙΒΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΜΩΣΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|1718
|Λειτουργία
|29/7/2026 8:30:00 πμ
|29/7/2026 11:30:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΩΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΩΝΥΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΩΝΥΜΟΥ απο κάθετο: ΤΣΩΡΟΥ έως κάθετο: ΔΙΓΑΛΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΤΣΩΡΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΤΣΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
|983
|Κατασκευές
|29/7/2026 8:30:00 πμ
|29/7/2026 11:30:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΚΑΝΔΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
|983
|Κατασκευές
|29/7/2026 9:00:00 πμ
|29/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ ΝΟ 108 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|987
|Κατασκευές
|29/7/2026 9:00:00 πμ
|29/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΑΙΓΕΩΣ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ ΝΟ 83 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΓΕΩΣ ΝΟ 83 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|986
|Κατασκευές
|29/7/2026 9:30:00 πμ
|29/7/2026 12:00:00 μμ
|ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ
|981
|Κατασκευές
|29/7/2026 10:30:00 πμ
|29/7/2026 2:00:00 μμ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: 29Η έως κάθετο: 25Η από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:29Η απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:27Η απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ
|982
|Κατασκευές
|29/7/2026 11:00:00 πμ
|29/7/2026 2:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ
|884
|Λειτουργία
|29/7/2026 12:00:00 μμ
|29/7/2026 6:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 06:00 μμ
|Κατασκευές
|29/7/2026 1:00:00 μμ
|29/7/2026 3:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ
|979
|Κατασκευές
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