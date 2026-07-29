Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (29/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (29/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

29/7/2026 8:00:00 πμ29/7/2026 10:00:00 πμΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΠΗΛΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ απο κάθετο: ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ έως κάθετο: ΠΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΩΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ έως κάθετο: ΠΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ έως κάθετο: ΠΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ980Κατασκευές
29/7/2026 8:00:00 πμ29/7/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ855Λειτουργία
29/7/2026 8:00:00 πμ29/7/2026 11:00:00 πμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ986Κατασκευές
29/7/2026 8:00:00 πμ29/7/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΜΑΡΝΗ απο κάθετο: ΜΑΓΙΕΡ έως κάθετο: ΣΑΤΨΒΡΙΑΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ886Λειτουργία
29/7/2026 8:00:00 πμ29/7/2026 2:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΙΑΝΤΕΙΟ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
29/7/2026 8:00:00 πμ29/7/2026 2:00:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΚΥΔΩΝΙΩΝ - ΚΙΟΥΡΙ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΝΙΚΙΟΥ328Κατασκευές
29/7/2026 8:00:00 πμ29/7/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΒΓΙΕΘΙ - ΣΠΗΛΑΛΕΖΑ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗς ΟΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.503Λειτουργία
29/7/2026 8:00:00 πμ29/7/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΗΝΗΣ503Λειτουργία
29/7/2026 8:00:00 πμ29/7/2026 4:00:00 μμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ.496Κατασκευές
29/7/2026 8:00:00 πμ29/7/2026 5:00:00 μμΜΑΡΑΘΩΝΑΝ.ΜΑΚΡΗ: ΣΙΤΕ, ΦΟΙΒΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΜΩΣΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ1718Λειτουργία
29/7/2026 8:30:00 πμ29/7/2026 11:30:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΩΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΩΝΥΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΩΝΥΜΟΥ απο κάθετο: ΤΣΩΡΟΥ έως κάθετο: ΔΙΓΑΛΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΤΣΩΡΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΤΣΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ983Κατασκευές
29/7/2026 8:30:00 πμ29/7/2026 11:30:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΚΑΝΔΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ983Κατασκευές
29/7/2026 9:00:00 πμ29/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ ΝΟ 108 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ987Κατασκευές
29/7/2026 9:00:00 πμ29/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΑΙΓΕΩΣ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ ΝΟ 83 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΓΕΩΣ ΝΟ 83 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ986Κατασκευές
29/7/2026 9:30:00 πμ29/7/2026 12:00:00 μμΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ981Κατασκευές
29/7/2026 10:30:00 πμ29/7/2026 2:00:00 μμΕΛΛΗΝΙΚΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: 29Η έως κάθετο: 25Η από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:29Η απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:27Η απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ982Κατασκευές
29/7/2026 11:00:00 πμ29/7/2026 2:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ884Λειτουργία
29/7/2026 12:00:00 μμ29/7/2026 6:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές
29/7/2026 1:00:00 μμ29/7/2026 3:00:00 μμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ979Κατασκευές
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