Φωτιά στην Πάρο: Νύχτα-κόλαση έζησε το νησί – Εκκενώθηκαν οικισμοί – Επιχειρούν ξανά τα εναέρια μέσα

Snapshot Η πυρκαγιά στην Πάρο συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με το κύριο μέτωπο να κινείται προς την Τρυπητή.

Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, υποστηριζόμενοι από τέσσερις ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου.

Τα εναέρια μέσα ενεργοποιήθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας για την ενίσχυση της κατάσβεσης.

Πέντε οικισμοί εκκενώθηκαν μετά από μηνύματα του 112 που κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς ασφαλείς περιοχές.

Η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διεξάγεται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων. Snapshot powered by AI

Συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάρο, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Τα ξημερώματα, το κυρίως μέτωπο της πυρκαγιάς πέρασε από την περιοχή της Αγκαιριάς και πλέον κατευθύνεται προς την Τρυπητή.

Οι άνεμοι που πνέουν στην Πάρο και αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνουν το έργο το πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών, ενώ να σημειωθεί πως τις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στο νησί των Κυκλάδων.

Επιχειρούν τα εναέρια μέσα

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ακόμη 20 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης και τα εναέρια μέσα.

Μηνύματα τη νύχτα από το 112

Στη 01:30 μετά τα μεσάνυχτα ήχησε στους κατοίκους της κοινότητας Αγκαιριάς μήνυμα από το 112 προκειμένου να κατευθυνθούν προς την Παραλία Αλυκής.

Περίπου στις 02:20, ένα νέο μήνυμα από το 112 καλούσε όσοι βρίσκονται στην Τρυπητή, το Άσπρο Χωριό, τη Γλυφά και το Πυργάκι να απομακρυνθούν άμεσα προς τον Δρυό, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα, το πύρινο μέτωπο είχε κινηθεί προς τις περιοχές Ανερατζά και Καμάρι.

Οι κάτοικοι πέντε οικισμών έλαβαν την Τρίτη μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνταν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την Αλυκή.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.