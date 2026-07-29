Φθηνά όπλα: Τι είναι τα Ground-Based Affordable Mass που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ

Ο πόλεμος με το Ιράν ανέδειξε το πρόβλημα της εξάρτησης από δαπανηρούς πυραύλους μεγάλης εμβέλειας, όπως οι Tomahawk

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Φθηνά όπλα: Τι είναι τα Ground-Based Affordable Mass που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν ανέδειξαν ένα βασικό πρόβλημα για τους στρατούς παγκοσμίως. Αυτό των πυρομαχικών.

Καθώς οι ΗΠΑ εξαντλούν τα αποθέματά τους σε ακριβά κατευθυνόμενα πυρομαχικά, το Πεντάγωνο προωθεί ένα ακόμη πρόγραμμα για την ανάπτυξη φθηνών, όπλων μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν να παραχθούν μαζικά.

Αυτή τη φορά, όμως, το Πεντάγωνο βιάζεται. Ο πόλεμος με το Ιράν ανέδειξε το πρόβλημα της εξάρτησης από δαπανηρούς πυραύλους μεγάλης εμβέλειας, όπως οι Tomahawk. Για να το αντιμετωπίσει, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας (DoD) προκηρύσσει διαγωνισμό για όπλα μεγάλης εμβέλειας με αυτόνομη καθοδήγηση, τα λεγόμενα Ground-Based Affordable Mass (GBAM), τα οποία θα κοστίζουν λιγότερο από 250.000 δολάρια το καθένα.

O στόχος των πυρομαχικών GBAM

Το Πεντάγωνο επιθυμεί επίσης τα πυρομαχικά GBAM να είναι έτοιμα για επίδειξη εντός τριών μηνών και για πλήρη παραγωγή εντός 18 μηνών.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας GBAM είναι να συμπληρώσει τα ακριβά έξυπνα πυρομαχικά με «προσιτά, κλιμακώσιμα μέσα μακράς εμβέλειας» και «να επιτρέψει στους διοικητές να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα στόχων, να διατηρούν τα εξελιγμένα πυρομαχικά για τον προορισμό τους και να διατηρούν τον ρυθμό των επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια μιας παρατεταμένης σύγκρουσης».

Για να διευκολυνθεί αυτό, η Μονάδα Καινοτομίας Άμυνας (Defense Innovation Unit) δημιούργησε το GBAM Challenge. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τις ιδέες τους με προθεσμία την 5η Αυγούστου. Οι νικήτριες ομάδες θα προσκληθούν στη Φάση 1 σε επίδειξη στις αρχές Νοεμβρίου, όπου θα πραγματοποιήσουν μια παρουσίαση 30 λεπτών — και θα λάβουν χρηματικό έπαθλο 250.000 δολαρίων. Οι κορυφαίοι υποψήφιοι της Φάσης 2 ενδέχεται να λάβουν έως και 5 εκατομμύρια δολάρια «για την άμεση παράδοση ποσοτήτων για επιχειρησιακές δοκιμές στις μονάδες».

Μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμοι για άλλα κονδύλια, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών «Prototype Other Transaction», συμβάσεων συνέχισης της παραγωγής και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Small Business Innovation Research».

«Συνολικά, η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει έως και 250 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της υλοποίησης των βραβείων και των επακόλουθων δραστηριοτήτων μετάβασης που σχετίζονται με αυτή την προσπάθεια», επεσήμανε η DIU.

Τι επιθυμεί το Πεντάγωνο

Ωστόσο, η κατάκτηση αυτού του θησαυρού θα απαιτήσει πολλή δουλειά. Κατ’ αρχάς, το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό. Το Πεντάγωνο επιθυμεί «ώριμα, οικονομικά προσιτά συστήματα ακριβείας μακράς εμβέλειας που μπορούν να επιδειχθούν εντός 60 έως 90 ημερών, να πιστοποιηθούν και να τεθούν σε μαζική παραγωγή εντός 12 έως 18 μηνών».

Η DIU δεν διευκρινίζει αν το GBAM θα είναι πύραυλος ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αν και αναφέρει ότι το GBAM θα «ευθυγραμμίζεται με την εντολή του Διευθυντή Χαρτοφυλακίου Άμεσης Αναφοράς για Μη Επανδρωμένα Συστήματα (DRPM-UxS) για την ανάπτυξη αυτόνομων δυνατοτήτων χαμηλού κόστους σε μεγάλη κλίμακα». Σε κάθε περίπτωση, ο αμερικανικός στρατός επιθυμεί «ευνοϊκό κόστος ανά αποτέλεσμα σε επιχειρησιακά σημαντικές αποστάσεις, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το βάρος της εφοδιαστικής, της εκπαίδευσης και της συντήρησης για τις μονάδες που το χρησιμοποιούν».

Αυτό σημαίνει ένα όπλο που εκτοξεύεται από το έδαφος με εμβέλεια τουλάχιστον 600 ναυτικών μιλίων και ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο 35 λιβρών, ενώ ιδανικά θα πρέπει να επιτρέπει 100 λίβρες.

Θα πρέπει να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση στόχου και αυτόνομη τελική καθοδήγηση, και να είναι «ιδανικά δοκιμασμένο σε αποστολές» ώστε να λειτουργεί σε περιβάλλοντα παρεμβολών και χωρίς πρόσβαση στο GPS. Αυτό περιλαμβάνει «εναλλακτικές δυνατότητες θέσης, πλοήγησης και χρονισμού (PNT) ή εφεδρικές δυνατότητες πλοήγησης κατάλληλες για επιχειρήσεις χωρίς πρόσβαση σε GPS/GNSS σε θαλάσσια και άλλα περιβάλλοντα με «περιορισμένα χαρακτηριστικά».

Η DIU αναζητά επίσης ένα όπλο που να μην απαιτεί κανένα ιδιόκτητο εξοπλισμό εκτόξευσης, με «μεθόδους εκτόξευσης εξ αποστάσεως και χαμηλού σήματος να προτιμώνται έντονα».

Οι εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν «υπάρχουσα παραγωγική ικανότητα ή αξιόπιστη πορεία προς την παραγωγή 100+ συστημάτων μηνιαίως». Και με τιμή «κόστους ανά αποτέλεσμα κάτω των 500.000 δολαρίων, με βάση την αξιοπιστία του συστήματος και το ποσοστό επιτυχίας της αποστολής, με συνολικό κόστος εκτόξευσης κάτω των 250.000 δολαρίων σε κλίμακα παραγωγής».

Εκτός από το GBAM, ο αμερικανικός στρατός επιδιώκει την ανάπτυξη και άλλων όπλων κρούσης που δεν κοστίζουν όσο οι παραδοσιακοί πύραυλοι και μπορούν να παραχθούν μαζικά ανάλογα με τις ανάγκες. Σε αυτά περιλαμβάνονται το πρόγραμμα Family of Affordable Mass Missiles (FAMM-BAR) για την εκτόξευση πυραύλων κρουζ από μεταφορικά αεροσκάφη, καθώς και το πρόγραμμα υπερηχητικών όπλων Low-Cost Containerized Missiles.

Με πληροφορίες από defensenews.com

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