Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ τα ξημερώματα στην Καλαμαριά – Υλικές ζημιές στην τράπεζα

Snapshot Έγινε έκρηξη σε ΑΤΜ τραπεζικού υποκαταστήματος στην Καλαμαριά στις 4:41 τα ξημερώματα.

Το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχερώς και προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη της τράπεζας.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα από το μηχάνημα.

Οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό και συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης ΑΤΜ τραπεζικού υποκαταστήματος στην Καλαμαριά.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 4:41, σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Από την ισχυρή έκρηξη το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσοψη της τράπεζας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση και συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.