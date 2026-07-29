Ισπανία: Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του – Έκανε τατουάζ τον Ντε λα Φουέντε με το κύπελλο

Snapshot Ο Μαρκ Κουκουρέγια έκανε τατουάζ τον προπονητή της εθνικής Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, στο αριστερό του χέρι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Το τατουάζ απεικονίζει τον Ντε λα Φουέντε με κοστούμι να κρατά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το λογότυπο της διοργάνωσης στο φόντο.

Ο Κουκουρέγια είχε δεσμευτεί ότι θα έκανε το τατουάζ εάν η Ισπανία κέρδιζε το Μουντιάλ και τήρησε την υπόσχεσή του σε εμφανές σημείο.

Ο Ντε λα Φουέντε αντιμετώπισε χιουμοριστικά την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται.

Το τατουάζ δημιούργησε ο Ισπανός καλλιτέχνης Χοακίν Γκάνγκα, γνωστός για συνεργασίες στον αθλητισμό και το θέαμα. Snapshot powered by AI

Την υπόσχεση που είχε δώσει πριν από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου τήρησε ο Μαρκ Κουκουρέγια, κάνοντας τατουάζ στο αριστερό του χέρι τον προπονητή της εθνικής Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε.

Το σχέδιο απεικονίζει τον Ισπανό τεχνικό με κοστούμι να κρατά το τρόπαιο του Μουντιάλ, ενώ στο φόντο διακρίνεται και το λογότυπο της διοργάνωσης. Ο Κουκουρέγια παρουσίασε το αποτέλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Η υπόσχεση εκπληρώθηκε».

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Η υπόσχεση πριν από το Μουντιάλ

Ο 28χρονος αμυντικός είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην Cadena COPE ότι, εάν η Ισπανία στεφόταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα έκανε τατουάζ το πρόσωπο του Ντε λα Φουέντε. Μετά τη νίκη επί της Αργεντινής στον τελικό, επιβεβαίωσε ότι θα κρατούσε τον λόγο του και μάλιστα είχε ξεκαθαρίσει πως το σχέδιο έπρεπε να βρίσκεται σε εμφανές σημείο.

Ο Ντε λα Φουέντε, από την πλευρά του, είχε αντιμετωπίσει με χιούμορ την ιδέα, υπενθυμίζοντας στον παίκτη ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται και προσθέτοντας πως «δεν είναι και τόσο άσχημος».

Το τατουάζ φιλοτέχνησε ο Ισπανός καλλιτέχνης Χοακίν Γκάνγκα, γνωστός για τη συνεργασία του με προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και του θεάματος.