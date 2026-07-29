Καιρός: Η πρόγνωση ESTOFEX για την Ελλάδα - Πώς επηρεάζεται από βροχές και καταιγίδες

Τι αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Φορέας Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καταιγίδων

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η πρόγνωση ESTOFEX για την Ελλάδα - Πώς επηρεάζεται από βροχές και καταιγίδες
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  • Η Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί από έντονα καιρικά φαινόμενα την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τον ESTOFEX.
  • Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις για καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις ή θυελλώδεις ανέμους στην ελληνική επικράτεια για το συγκεκριμένο 24ωρο.
  • Σημαντικός κίνδυνος έντονων καταιγίδων και χαλαζοπτώσεων προβλέπεται για τη Σκανδιναβία, τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και τη δυτική Ρωσία.
  • Στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια υπάρχει μόνο πιθανότητα μεμονωμένων κεραυνικών εκκενώσεων χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα.
  • Η Ελλάδα θα διατηρήσει ομαλές θερινές καιρικές συνθήκες, χωρίς προβλήματα στις μετακινήσεις και τις συγκοινωνίες.
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Μακριά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης θα διατηρηθεί η Ελλάδα την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Φορέας Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καταιγίδων (ESTOFEX).

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Σύμφωνα με την πρόγνωση, η οποία καλύπτει το 24ωρο από τις 06:00 UTC της Πέμπτης έως τις 06:00 UTC της Παρασκευής 31 Ιουλίου, η ελληνική επικράτεια βρίσκεται εκτός των ζωνών προειδοποίησης για έντονη καταιγιδική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις ή θυελλώδεις ανέμους.

«Καμπανάκι» για Κεντρική Ευρώπη και ΣκανδιναβίαΑντίθετα, οι μετεωρολόγοι του ESTOFEX έχουν θέσει σε καθεστώς προειδοποίησης Επιπέδου 1 (Level 1) εκτεταμένες περιοχές της γηραιάς ηπείρου:

Σκανδιναβία: Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων και χαλαζοπτώσεων καταγράφεται σε Νορβηγία και Σουηδία.

Δυτική & Κεντρική Ευρώπη: Ζώνη αστάθειας διασχίζει τη Γαλλία, τις χώρες της Μπενελούξ και τη Γερμανία, όπου αναμένονται τοπικά έντονα φαινόμενα και ισχυρές ριπές ανέμου.

Ανατολική Ευρώπη: Αντίστοιχη προειδοποίηση Επιπέδου 1 ισχύει και για περιοχές της δυτικής Ρωσίας.

Ήπιο σκηνικό στα Βαλκάνια

Στη ζώνη της Μεσογείου και των Βαλκανίων —συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας αλλά και περιοχών βόρεια των ελληνικών συνόρων— προβλέπεται μόνο πιθανότητα μεμονωμένων κεραυνικών εκκενώσεων (Lightning activity), χωρίς ωστόσο να συντρέχουν προϋποθέσεις για γενικευμένη εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Για τη χώρα μας, η εικόνα αυτή μεταφράζεται σε διατήρηση των ομαλών θερινών συνθηκών, προσφέροντας ένα 24ωρο χωρίς καιρικές εκπλήξεις ή προβλήματα στις μετακινήσεις και τις αεροπορικές ή θαλάσσιες συγκοινωνίες.

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