Μητέρα γέννησε στο πίσω κάθισμα ταξί κατά την διάρκεια κούρσας

Αντιμέτωπος με ένα συγκινητικό και απρόσμενο περιστατικό ήρθε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου ένας οδηγός ταξί, ο οποίος είδε μια έγκυο γυναίκα που παρέλαβε κούρσα από το κέντρο της Αθήνας, να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο βρέφος στο πίσω κάθισμα του οχήματός του.

Ο οδηγός ταξί παρέλαβε μια εγκυμονούσα, μαζί με ένα νεαρό - που δεν είναι ο άντρας της εγκύου - και μια φίλη της από τα Κάτω Πατήσια με προορισμό το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» όπου πήγαινε για να γεννήσει.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας ο ταξιτζής αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την Άμεση Δράση ζητώντας βοήθεια.

Πολύ γρήγορα ένα περιπολικό και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, συνοδεύοντας το όχημα και ανοίγοντας τον δρόμο προκειμένου να φτάσουν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο.

Δεν πρόλαβαν ωστόσο να φτάσουν εγκαίρως, αφού η γυναίκα με τη βοήθεια της φίλης της είχε γεννήσει στο πίσω κάθισμα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο βρέφος.

Νοσηλευτές και προσωπικό του νοσοκομείου είχαν βγει στον δρόμο χαμογελαστοί να παραλάβουν τη μητέρα και το νεογέννητο μωρό προκειμένου να τους προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα.