Τι θα νιώσετε αν εκδηλώσετε αλλεργία στη βιταμίνη Β12

Είστε αλλεργικοί στη Β12; Η αντίδραση μπορεί να μην οφείλεται μόνο στη βιταμίνη.

Newsbomb

Τι θα νιώσετε αν εκδηλώσετε αλλεργία στη βιταμίνη Β12
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και την κανονική λειτουργία των νεύρων, επομένως η ιδέα του να είστε «αλλεργικοί» σε αυτήν μπορεί να ακούγεται αδύνατη. Ωστόσο, σπάνιες αντιδράσεις υπερευαισθησίας εμφανίζονται, συνήθως μετά από ένα συμπλήρωμα ή ένεση και όχι μετά την κατανάλωση συνηθισμένων τροφών.

Η αιτία μπορεί να είναι το κοβάλτιο στο μόριο της βιταμίνης Β12 ή κάποια συγκεκριμένη μορφή όπως η κυανοκοβαλαμίνη ή η υδροξοκοβαλαμίνη ή κάποιο ανενεργό συστατικό στο προϊόν. Ο εντοπισμός του συστατικού που προκάλεσε την αντίδραση έχει σημασία, επειδή η μη θεραπευμένη ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία και δυνητικά σε μόνιμη νευρολογική βλάβη.

Ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει μια αλλεργία στη βιταμίνη Β12;

Οι αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν άμεσα ή να καθυστερήσουν έως και 72 ώρες. Το πιο συνηθισμένο μοτίβο είναι μια δερματική αντίδραση, που περιλαμβάνει:

  • Κνησμό, κνίδωση και κόκκινο εξάνθημα
  • Ξηρό, σκασμένο ή φλεγμονώδες δέρμα
  • Οίδημα ή ευαισθησία στην αφή
  • Έξαρση που μοιάζει με έκζεμα (για αλλεργία στο κοβάλτιο)

Πιο σπάνια, η βιταμίνη Β12 (ιδιαίτερα σε ενέσιμο παρασκεύασμα) μπορεί να προκαλέσει αναφυλαξία. Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν:

  • συριγμό
  • πρήξιμο στον λαιμό ή τη γλώσσα
  • δυσκολία στην αναπνοή
  • λιποθυμία
  • ταχεία πτώση της αρτηριακής πίεσης
  • εκτεταμένο φουσκαλωτό εξάνθημα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά απαιτούν άμεση επείγουσα φροντίδα!

Είναι η αλλεργία πραγματικά στη βιταμίνη Β12;

Όχι πάντα. Η κυανοκοβαλαμίνη και η υδροξοκοβαλαμίνη περιέχουν και οι δύο κοβάλτιο και άτομα με γνωστή αλλεργία στο κοβάλτιο μπορεί να εμφανίσουν αντιδράσεις ευαισθησίας μετά τη θεραπεία. Ωστόσο, η αλλεργία στο κοβάλτιο δεν εγγυάται ότι ένα άτομο θα αντιδράσει σε κάθε προϊόν βιταμίνης Β12.

Μερικοί ασθενείς αντιδρούν μόνο σε μία μορφή κοβαλαμίνης και ανέχονται μια άλλη. Άλλοι μπορεί να είναι αλλεργικοί σε ένα παράγωγο, όπως η πολυαιθυλενογλυκόλη, ή ένα συντηρητικό σε μια ένεση. Μια πολυκεντρική μελέτη του 2023 επιβεβαίωσε ότι η υπερευαισθησία στη βιταμίνη Β12 είναι σπάνια και διαπίστωσε ότι αρκετοί ασθενείς, που αντέδρασαν σε μία μορφή, μπορούσαν να ανεχθούν μια εναλλακτική μετά από εξειδικευμένες εξετάσεις.

τροφες πλουσιες σε βιταμινη Β12

Πώς διαγιγνώσκεται μια ύποπτη αντίδραση στη Β12;

Ένας γιατρός θα εξετάσει τον χρονισμό, τη σύνθεση, τη δόση και τα συμπτώματα, ενώ παράλληλα θα ελέγξει εάν κάποιο άλλο φάρμακο, συμπλήρωμα ή έκθεση στο δέρμα θα μπορούσε να εξηγήσει την αντίδραση.

Ένας αλλεργιολόγος μπορεί να χρησιμοποιήσει επιδερμική ή ενδοδερμική εξέταση για άμεσες αντιδράσεις, δοκιμασία σε έμπλαστρο όταν υπάρχει υποψία δερματίτιδας εξ επαφής που σχετίζεται με το κοβάλτιο και εποπτευόμενη λήψη φαρμάκου όταν είναι απαραίτητο. Δεν πρέπει να επιχειρείται εξέταση στο σπίτι, επειδή μια προηγούμενη ήπια αντίδραση δεν εγγυάται ότι και η επόμενη θα είναι ήπια.

Τι πρέπει να κάνετε εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βιταμίνη Β12

Μην διακόπτετε τη συνταγογραφούμενη θεραπεία χωρίς ιατρική συμβουλή. Το ασφαλέστερο σχέδιο εξαρτάται από τη σοβαρότητα της προηγούμενης αντίδρασης και τον λόγο που χρειάζεται αντικατάσταση.

Οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν την μετάβαση από ένεση σε από του στόματος παρασκεύασμα, την αλλαγή μεταξύ κυανοκοβαλαμίνης και υδροξοκοβαλαμίνης, την επιλογή ενός προϊόντος χωρίς το ύποπτο παράγωγο ή τη χρήση ενός ιατρικά εποπτευόμενου πρωτοκόλλου απευαισθητοποίησης. Τα ήπια δερματικά συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αλλά η απλή καταστολή ενός εξανθήματος, ενώ συνεχίζεται η λήψη του προϊόντος, δεν είναι πάντα ασφαλής.

Άτομα με σοβαρή ανεπάρκεια Β12, κακοήθη αναιμία ή νευρολογικά συμπτώματα μπορεί να χρειάζονται επείγουσα αντικατάσταση, επομένως οι κίνδυνοι αλλεργίας και υποθεραπείας πρέπει να εξισορροπούνται ξεχωριστά.

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει η αλλεργία στο κοβάλτιο ότι πρέπει να αποφεύγω τροφές με βιταμίνη Β12;

Όχι αυτόματα. Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας αφορούν κυρίως τη φαρμακευτική βιταμίνη Β12, η οποία παρέχει συμπυκνωμένες δόσεις. Επειδή ο διατροφικός περιορισμός θα μπορούσε να επιδεινώσει την ανεπάρκεια, αποφύγετε το κρέας, το ψάρι, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και τα εμπλουτισμένα τρόφιμα μόνο εάν ένας ειδικός αλλεργιολόγος το συστήσει για την ατομική σας περίπτωση.

Σημαίνει η αντίδραση σε μια ένεση βιταμίνης Β12 ότι όλα τα συμπληρώματα δεν είναι ασφαλή;

Όχι. Η αντίδραση μπορεί να σχετίζεται με την ενέσιμη μορφή, ένα συντηρητικό ή έναν συγκεκριμένο τύπο κοβαλαμίνης. Ένας αλλεργιολόγος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό μιας ανεκτής εναλλακτικής λύσης. Ο σπιτικός πειραματισμός δεν είναι ασφαλής μετά από μια σοβαρή αντίδραση.

Συμπέρασμα

Μια αλλεργία στη βιταμίνη Β12 είναι σπάνια, αλλά μπορεί να κυμαίνεται από καθυστερημένη δερματίτιδα έως απειλητική για τη ζωή αναφυλαξία. Η αιτία μπορεί να είναι το κοβάλτιο, μια συγκεκριμένη μορφή κοβαλαμίνης ή άλλο συστατικό. Επειδή η έλλειψη βιταμίνης Β12 ενέχει επίσης σοβαρούς κινδύνους, η θεραπεία θα πρέπει να προσαρμόζεται μέσω αξιολόγησης από ειδικό και όχι να εγκαταλείπεται.

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