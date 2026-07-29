Σύρος: Η διαφωνία ανακρίτρια-εισαγγελέα κρατά εκτός φυλακής τον 42χρονο - Τα επίμαχα 7 δευτερόλεπτα

Ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για προφυλάκιση ή όχι.

Μιχάλης Παπαδάκος

Σύρος: Η διαφωνία ανακρίτρια-εισαγγελέα κρατά εκτός φυλακής τον 42χρονο - Τα επίμαχα 7 δευτερόλεπτα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για προφυλάκιση ή όχι.
  • Η 30χρονη σύζυγος του κατηγορούμενου, που αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
  • Ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν σχετικά με την προφυλάκιση του 42χρονου, καθώς η ανακρίτρια πρότεινε προφυλάκιση ενώ ο εισαγγελέας ελευθερία με περιοριστικούς όρους.
  • Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα επτά δευτερόλεπτα που δεν καλύπτονται από βιντεοεπιτήρηση, όπου ερευνάται τι ακριβώς συνέβη πριν η 41χρονη απομακρυνθεί τρέχοντας από την κατοικία.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται, με έμφαση στις ψηφιακές συσκευές, την επικοινωνία του ζευγαριού και πιθανή σύνδεση με προγενέστερη διάρρηξη στο σπίτι τους.
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Σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου βρίσκεται ο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Η απόφαση θα κρίνει εάν θα προφυλακιστεί ή όχι, μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα κατά την απολογία του. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό.

Την ίδια ώρα, η 30χρονη σύζυγός του, που αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερη την Τρίτη (28/7) με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, ενώ της έχει επιβληθεί και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Μετά από πολύωρη απολογία, η ανακρίτρια έκρινε ότι ο 42χρονος, ο οποίος διώκεται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, πρέπει να προφυλακιστεί. Αντίθετα, ο εισαγγελέας πρότεινε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, γεγονός που οδήγησε τη διαδικασία στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση.

Η απολογία της 30χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι όταν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της είδε μια γυναίκα με σκουρόχρωμα ρούχα, καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου και ένα μαχαίρι στα χέρια.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, φοβήθηκε για τη ζωή της και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Οι φωνές της κινητοποίησαν τον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην κατοικία και έσπευσε να παρέμβει. Η ίδια επέμεινε στον ισχυρισμό που είχε προβάλει και κατά την προανάκριση, ότι τόσο εκείνη όσο και ο 41χρονος αντέδρασαν θεωρώντας πως βρίσκονταν απέναντι σε άγνωστο άτομο που επιχειρούσε να εισβάλει στο σπίτι τους και ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας.

Τι υποστήριξε ο 42χρονος

Ο 41χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι τραυμάτισε τη 41χρονη με μαχαίρι που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι, την ώρα που έτρωγε, ενώ υποστήριξε ότι στη συνέχεια την ακολούθησε μέχρι τις σκάλες της κατοικίας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, όταν η γυναίκα κατέρρευσε λίγα μέτρα από την είσοδο, έσκυψε πάνω της και αφαίρεσε την κουκούλα που φορούσε για να διαπιστώσει ποια ήταν. Όπως ισχυρίστηκε, αρχικά νόμιζε ότι επρόκειτο για άλλη γυναίκα που γνώριζε, ενώ όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, δήλωσε πως σοκαρίστηκε.

Στο επίκεντρο τα επτά «χαμένα» δευτερόλεπτα

Πριν από τις απολογίες του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, παρουσία της ανακρίτριας, του εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις ψηφιακές συσκευές του ζευγαριού, τις μεταξύ τους επικοινωνίες πριν από το περιστατικό, καθώς και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα επτά δευτερόλεπτα που δεν έχουν καταγραφεί από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Το χρονικό αυτό κενό αφορά το διάστημα από τη στιγμή που η 41χρονη εισέρχεται στην κατοικία έως τη στιγμή που εμφανίζεται να απομακρύνεται τρέχοντας. Οι ερευνητές επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το κρίσιμο διάστημα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ παράλληλα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την ποινική μεταχείριση του 42χρονου. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται επίσης και διάρρηξη που φέρεται να είχε σημειωθεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της 42χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέεται με την υπόθεση.

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