Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους με απόφαση Νίκου Δένδια

Snapshot Με απόφαση του Νίκου Δένδια συγκροτούνται τρεις νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον βόρειο Έβρο.

Δύο από τις τρεις μονάδες αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους.

Οι νέες μονάδες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παρατεταμένης αναμονής των εφέδρων των Ειδικών Δυνάμεων για τοποθέτηση.

Κάθε έφεδρος των Ειδικών Δυνάμεων θα καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και θα γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα, την αποστολή και τα καθήκοντά του.

Έχουν ήδη δημιουργηθεί Κέντρα Μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας για την εφεδρεία. Snapshot powered by AI

Με υπουργικές αποφάσεις τις οποίες υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συγκροτούνται σε εφαρμογή της Νέας Δομής Δυνάμεων της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», τρεις νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων, στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον βόρειο Έβρο.

Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο εκ των τριών μονάδων αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους.

Η συγκρότηση των νέων μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων αντιμετωπίζει στην πράξη μία από τις παθογένειες του παρελθόντος, με τους εφέδρους των Ειδικών Δυνάμεων - παρότι εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης - να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους «λευκό απολυτήριο» και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση.

Μία αναμονή που δεν εξυπηρετούσε ούτε τους ίδιους ούτε την πατρίδα, καθώς η εφεδρεία αποτελεί πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ο στόχος είναι σαφής: κάθε έφεδρος των Ειδικών Δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εφεδρεία, έχουν ήδη δημιουργηθεί Κέντρα Μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας, «ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του Στρατού των Πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την Άμυνα της πατρίδας μας».