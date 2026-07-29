Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ τα ξημερώματα στην Καλαμαριά - Τα ΤΕΕΜ εξουδετέρωσαν δεύτερο μηχανισμό

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 29 Ιουλίου σε ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 4:41, σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Από την ισχυρή έκρηξη το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσοψη της τράπεζας.

Από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά στο σημείο, ούτε και αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ που τοποθέτησαν οι δράστες, ωστόσο ο ένας δεν εξερράγη. Στελέχη των ΤΕΕΜ βρέθηκαν στον χώρο και εξουδετέρωσαν τον δεύτερο, ενώ συνεχίζεται η επιτόπια έρευνα. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από τις δυνάμεις της αστυνομίας και, όπως φαίνεται, πρόκειται για επίθεση με στόχο τη ληστεία.

Άγνωστο παραμένει το αν κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό προτού τραπούν σε φυγή.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν την πορεία των δραστών και να φτάσουν στη σύλληψή του.

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