Κορινθία: Την Παρασκευή η απολογία των συλληφθέντων για την έκρηξη στο εργοστάσιο, στα Εξαμίλια

Snapshot Την Παρασκευή θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Ο 67χρονος που έχασε τη ζωή του δεν ήταν δηλωμένος εργαζόμενος και πραγματοποιούσε ηλεκτροσυγκόλληση κοντά σε δεξαμενή με προπάνιο.

Η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μείγμα λόγω εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης σε χώρο με εύφλεκτα υλικά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τα ακριβή αίτια.

Η έκρηξη κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το εργοστάσιο και προκάλεσε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα.

Οι αρχές εστιάζουν στον εξοπλισμό, τις σωληνώσεις και τις συνθήκες ασφαλείας, ενώ συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και τεχνικών στοιχείων. Snapshot powered by AI

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους έλαβαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τη φονική έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχαν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ότι οι εργασίες πραγματοποιούνταν με βάση τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας.

Τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των πραγματογνωμοσυνών από την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι ειδικοί εστιάζουν στον χώρο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, στον εξοπλισμό του εργοστασίου, αλλά και στο δίκτυο σωληνώσεων.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων, τεχνικών στοιχείων και άλλων ευρημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το δυστύχημα.

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Δεν ήταν δηλωμένος ως εργαζόμενος της επιχείρησης ο νεκρός

Ο 67χρονος που έχασε τη ζωή του στο εργοστάσιο οξοποιίας στα Εξαμίλια Κορινθίας, δεν ήταν δηλωμένος εργαζόμενος της επιχείρησης, καθώς είχε περιστασιακή εργασιακή σχέση.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου Κώστας Κατεμής μιλώντας σχετικά για το εργατικό δυστύχημα, στηλίτευσε το γεγονός ότι δεν υπάρχει έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να γίνονται εργατικά δυστυχήματα αντίστοιχα μ' αυτά της Βιολάντα και του Ασπροπύργου

Έκανε χαρακτηριστικά λόγο για «εκκωφαντική διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών» προσθέτοντας ότι ο νεκρός εργάτης πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης «σε μια δεξαμενή με 13 τόνους ξίδι» όπου δίπλα υπήρχε δεξαμενή «με διαρροή προπανίου κι έγινε το μοιραίο. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της εργοδοσίας και των ελεγκτικών μηχανισμών» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής μιλώντας σχετικά με το εργατικό δυστύχημα ανέφερε ότι «δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στον χώρο του εργοστασίου, από την οποία, λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών, προκλήθηκε έκρηξη» με θύμα τον 67χρονο, που φέρεται να ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής.

Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση αν έπρεπε να πραγματοποιούνται τέτοιες εργασίες και με αυτές τις θερμοκρασίες, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής τόνισε ότι ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, που είναι αντιπυρική, η τήρηση μέτρων πυροπροστασίας είναι «το Α και το Ω για την ασφάλεια του προσωπικού», ιδιαίτερα σε χώρους επικίνδυνους, όπως το εν λόγω εργοστάσιο. «Αν δεν τηρούνται στο έπακρο τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Το εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο σωρό από συντρίμμια. Σκόρπιες λαμαρίνες, καμένα μηχανήματα και αποκαΐδια συνθέτουν το σκηνικό της καταστροφής, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια της ισχυρής έκρηξης που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο ηλικίας 67 ετών.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:30 της Δευτέρας (27/7) και ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα, καταστρέφοντας σχεδόν ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο εκκωφαντικός θόρυβος έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, με κατοίκους από την Κόρινθο, το Λουτράκι και το Κιάτο να αναφέρουν ότι άκουσαν την έκρηξη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κλιμάκια του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, οι οποίοι εξετάζονται για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Παράλληλα, ένας 37χρονος τραυματίστηκε ελαφρά, φέροντας εγκαύματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Τι λέει δήμαρχος και αντιδήμαρχος στο Newsbomb για τη στα Εξαμίλια

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, Χρήστος Μελέτης, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη.

«Περίπου στις 13:30 ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ένα δυνατό τράνταγμα, σαν να είχε γίνει σεισμός. Ο ήχος ήταν τόσο ισχυρός που δεχόμασταν τηλεφωνήματα από πολλές περιοχές για να μάθουν τι είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το εργοστάσιο δραστηριοποιείται στην παραγωγή ξυδιού και κατά τη διαδικασία χρησιμοποιείται οινόπνευμα, το οποίο ενδέχεται να συνέβαλε στην ένταση της έκρηξης.

«Στην παραγωγή χρησιμοποιείται και οινόπνευμα. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προκαλέσει μια τόσο ισχυρή έκρηξη, όπως αυτή που είδαμε σήμερα», είπε, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Ο κ. Μελέτης αποκάλυψε ακόμη ότι την ώρα της έκρηξης στο εργοστάσιο βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα και σε κατάσταση σοκ, ενώ ο πέμπτος εργαζόμενος βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης και έχασε τη ζωή του.

Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια της τραγωδίας, ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

«Υπάρχει μία μεγάλη κεντρική δεξαμενή στις εγκαταστάσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη. Ίσως υπήρξε κάποια αστοχία ή να συνέβαλαν και οι υψηλές θερμοκρασίες, όμως όλα αυτά διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες», υπογράμμισε.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη που συγκλόνισε την Κορινθία.

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