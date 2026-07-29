Βόρεια Κορεά: Αυτή είναι η μυστηριώδης κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν - Ποια είναι η «Τζου Έι»

Snapshot Ο Κιμ Γιονγκ Ουν τίμησε την 73η επέτειο από την ανακωχή του Κορεατικού Πολέμου με επισκέψεις σε μνημεία και νεκροταφεία πολέμου.

Η κόρη του Κιμ, Τζου Έι, συμμετείχε για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις, ενισχύοντας τη δημόσια παρουσία της ως πιθανή διάδοχος.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πληροφοριών της Νότιας Κορέας θεωρεί την Τζου Έι προετοιμασμένη για τη διαδοχή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Ο Κιμ απέτισε επίσης φόρο τιμής στους Κινέζους εθελοντές στρατιώτες, ενισχύοντας τις σχέσεις με το Πεκίνο.

Ο Κορεατικός Πόλεμος δεν έχει τυπικά τελειώσει με συνθήκη ειρήνης, αλλά με ανακωχή. Snapshot powered by AI

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν απέτισε φόρο τιμής σε μνημεία πολέμου με αφορμή την 73η επέτειο από την ανακωχή του Κορεατικού Πολέμου, μετέδωσε τη Δευτέρα το κρατικό πρακτορείο KCNA, με την κόρη του να τον συνοδεύει για πρώτη φορά στις σχετικές εκδηλώσεις.

Ο Κιμ επισκέφθηκε νεκροταφεία, συναντήθηκε με βετεράνους και κατέθεσε λουλούδια στους τάφους των πρώτων ανταρτών, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τον ισχυρισμό της Πιονγκγιάνγκ ότι ο πόλεμος του 1950-53 αποτέλεσε μια «μεγάλη νίκη», σύμφωνα με το KCNA.

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Ο Κορεατικός Πόλεμος ολοκληρώθηκε με μια ανακωχή και όχι με την υπογραφή συνθήκης ειρήνης.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έδειξαν την κόρη του Κιμ, γνωστή ως Τζου Έι, να περπατά δίπλα στον πατέρα της κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, να βρίσκεται στο κέντρο των τελετουργικών σχηματισμών και να χαιρετά ηλικιωμένους βετεράνους μαζί με τον πατέρα της, γεγονός που ενισχύει τη δημόσια παρουσία της.

Το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που η Τζου Έι συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την επέτειο της ανακωχής, καθώς και η πρώτη της επίσκεψη είτε στο Νεκροταφείο των Μαρτύρων του Πατριωτικού Απελευθερωτικού Πολέμου είτε στο Νεκροταφείο των Επαναστατών Μαρτύρων.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμά ότι η Τζου Έι έχει προετοιμαστεί ως διάδοχος του Κιμ, με βάση «αξιόπιστες πληροφορίες», σύμφωνα με ενημερώσεις προς βουλευτές που έγιναν φέτος.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται καθώς η Τζου Έι εμφανίζεται κατά διαστήματα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης να συνοδεύει τον πατέρα της. Τον Μάρτιο, εικόνες την έδειξαν να οδηγεί ένα νέο άρμα μάχης, μετά από προηγούμενες φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν να πυροβολεί σε πεδίο βολής και να χρησιμοποιεί πιστόλι.

Ο Κιμ επισκέφθηκε επίσης το νεκροταφείο των Κινέζων εθελοντών στρατιωτών, αποτίοντας φόρο τιμής στον τάφο του Μάο Ανγίνγκ, γιου του Μάο Τσετούνγκ, σύμφωνα με το KCNA, σε μια ακόμη ένδειξη ενίσχυσης των σχέσεων με το Πεκίνο.