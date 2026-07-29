Φρίκη στη Γαλλία: Τσακώθηκαν και ανακάλυψε τυχαία τα 5 νεκρά βρέφη μέσα σε κούτες

Snapshot Στη Γαλλία βρέθηκαν τα λείψανα πέντε νεογέννητων βρεφών μέσα σε χαρτόκουτα σε σπίτι στην Προβηγκία.

Η γυναίκα του ζευγαριού φέρεται να είχε αποκρύψει την εγκυμοσύνη της τουλάχιστον τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης.

Ο σύζυγος ανακάλυψε τα νεκρά βρέφη μετά από έντονο καβγά για τα κουτιά, ενώ η γυναίκα νοσηλευόταν με πόνους στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις θα καθορίσουν τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου των βρεφών.

Η υπόθεση θυμίζει παλαιότερα δικαστικά περιστατικά στη Γαλλία, όπου γυναίκες καταδικάστηκαν για τον θάνατο και την απόκρυψη νεογέννητων παιδιών. Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η αποκάλυψη της υπόθεσης με τα λείψανα πέντε νεογέννητων βρεφών, τα οποία εντοπίστηκαν στοιβαγμένα μέσα σε χαρτόκουτα σε σπίτι στην περιοχή της Προβηγκίας.

Το μακάβριο εύρημα έγινε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, όταν ένας άνδρας ανακάλυψε τα πέντε νεκρά βρέφη στην κατοικία όπου διέμενε με τη σύζυγό του. Τα στοιχεία του ζευγαριού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών και βρετανικών μέσων ενημέρωσης, το ζευγάρι είχε έντονο καβγά σχετικά με το περιεχόμενο των κουτιών, μόλις μία ημέρα μετά τη γέννηση του νεογέννητου παιδιού τους. Η γυναίκα φέρεται να είχε αποκρύψει την εγκυμοσύνη της, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε συμβεί ακόμη δύο φορές στο παρελθόν.

Η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται έντονους πόνους και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο σύζυγός της παρέμεινε στο σπίτι. Όπως ανέφερε πηγή που επικαλούνται βρετανικά μέσα, ο άνδρας αποφάσισε να κοιτάξει μέσα στα χαρτόκουτα για τα οποία είχαν διαφωνήσει.

Η πόρτα που έκρυβε την φρίκη

«Εκεί βρήκε τα πέντε νεκρά μωρά», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα λείψανα βρίσκονταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και πιθανότατα παρέμεναν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Το ζευγάρι έχει ακόμη τρία παιδιά που είναι εν ζωή, ηλικίας οκτώ και δώδεκα ετών, καθώς και το νεογέννητο βρέφος.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην ακριβή φύση των ευρημάτων, αλλά και στις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου των βρεφών. Οι πρώτες νεκροτομές πραγματοποιούνται σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονους συνειρμούς στη Γαλλία, όπου έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν αντίστοιχες τραγικές υποθέσεις νεογνών.

Τον περασμένο Μάρτιο, γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε σε 25 χρόνια κάθειρξη μια 44χρονη γυναίκα για τον θάνατο δύο νεογέννητων παιδιών της, τα οποία είχαν εντοπιστεί από την αστυνομία μέσα σε καταψύκτη στο οικογενειακό σπίτι.

Το 2018, δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών σε γυναίκα που κρίθηκε ένοχη για τον πνιγμό πέντε νεογέννητων παιδιών της, τα σώματα των οποίων είχε επίσης κρύψει σε καταψύκτη.

Το 2015, μια 45χρονη εργαζόμενη στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων από τη βόρεια Γαλλία παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει οκτώ νεογέννητα παιδιά της αμέσως μετά τη γέννησή τους και είχε αποκρύψει τις σορούς τους. Οι δολοφονίες είχαν σημειωθεί μεταξύ 1989 και 2006.

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