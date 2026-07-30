Βολιβία: Νέο ένταλμα σύλληψης για τον πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες

Snapshot Έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Έβο Μοράλες για τον ρόλο του στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στη Βολιβία.

Οι κινητοποιήσεις παρέλυσαν μεγάλο μέρος της χώρας για περίπου πενήντα ημέρες τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Η έρευνα αφορά κατηγορίες για «ένοπλη εξέγερση» και «τρομοκρατία» που υποβλήθηκαν από εργοδοτικούς φορείς και το υπουργείο Εσωτερικών.

Το ένταλμα εκδόθηκε από τη γενική εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για τους δεκάδες αποκλεισμούς δρόμων σε όλη τη Βολιβία.

Η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Ροδρίγο Πας χειρίζεται την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Η γενική εισαγγελία της Βολιβίας ανακοίνωσε την Τετάρτη την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην προέδρου του κράτους των Άνδεων, Έβο Μοράλες, για τον ρόλο του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που παρέλυσαν μεγάλο μέρος της χώρας για κάπου πενήντα ημέρες τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τους δεκάδες αποκλεισμούς δρόμων σε σχεδόν όλη τη Βολιβία την περίοδο αυτή, ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Ρόχερ Μαριάκα.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για «ένοπλη εξέγερση» και «τρομοκρατία» που υποβλήθηκαν από συλλογικούς φορείς εργοδοτών και το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας.