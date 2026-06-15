«Πιο ωραίος από κοντά, σε χαλάει η τηλεόραση»: Η ατάκα που άφησε άφωνο τον Ανδρουλάκη σε λαϊκή αγορά

Οι προεκλογικές μηχανές έχουν ήδη αρχίσει να «ζεσταίνονται» και οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν τις συναντήσεις με τους πολίτες, επιδιώκοντας να αφουγκραστούν την κοινωνία και να στείλουν τα δικά τους πολιτικά μηνύματα.

Σε μία από αυτές τις εξορμήσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε λαϊκή αγορά στο Ίλιον, όπου εκτός από συζητήσεις για την καθημερινότητα και την ακρίβεια, δεν έλειψαν και οι αυθόρμητες στιγμές που «τράβηξαν» τα βλέμματα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη λαϊκή αγορά της περιοχής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταναλωτές, παραγωγούς και επαγγελματίες, ακούγοντας προβληματισμούς που σχετίζονται με την καθημερινότητα και το αυξημένο κόστος ζωής.

Ωστόσο, από τις στιγμές που ξεχώρισαν, δεν ήταν μόνο οι πολιτικές συζητήσεις. Μία γυναίκα που τον πλησίασε, του απηύθυνε ένα απρόσμενο κομπλιμέντο λέγοντάς του: «Πιο ωραίος φαίνεσαι από κοντά, σε χαλάει η τηλεόραση», προκαλώντας χαμόγελα τόσο σε εκείνον, όσο και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα.

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