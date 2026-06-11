Ανδρουλάκης: Υπέρμετρα αλαζόνας ο Μητσοτάκης

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για υπέρμετρη αλαζονεία και υποτίμηση του λαού.

Καταγγέλλει κλιμάκωση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.

Επικρίνει τη Νέα Δημοκρατία για αναξιοπιστία στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και προτείνει συναινέσεις για προστασία της διαφάνειας. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατά την τοποθέτησή του στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε πως «το αφήγημα ότι "μόνο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα", δεν είναι πιστευτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανοήθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σημίτης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι "αν χτυπήσει στις 3 το τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει, αν δεν είμαι εγώ". Μιλάμε για ναπολεόντεια φιλοσοφία», ανέφερε δηκτικά.

Κατήγγειλε πως κατά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η διαφθορά και η ατιμωρησία κλιμακώθηκε. «Δεν βλέπω έναν τομέα που να οδηγεί στο δίλημμα ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα από εμένα ή από κάποιον άλλο. Καλώ, λοιπόν, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Υπογράμμισε πως «η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική» την οποία προβάλει το ΠΑΣΟΚ είναι απαραίτητη για τη πορεία της χώρας. «Πρώτον έχουμε ένα σύγχρονο πολιτικό προσωπικό που μπορεί να κυβερνήσει με διαφάνεια αξιοκρατία και λογοδοσία. Έχουμε ένα πρόγραμμα προοδευτικό ρεαλιστικό υπεύθυνο που απαντά σε όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Έχουμε πολιτική ηθική διότι δεν έχουμε ποτέ συγκρουστεί κάτω από το τραπέζι ούτε έχουμε παίξει παιχνίδια εις βάρος πολιτικών αντιπάλων και έχουμε και κάτι ακόμη πολιτική αυτονομία απ' τα συμφέροντα».

Για την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για αναξιοπιστία. Απάντησε στα πυρά του πρωθυπουργού από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, τονίζοντας: «Για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά και δώσουμε το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία, αν είναι η επόμενη πλειοψηφία να το αλλάξει όπως θέλει, εμείς δίνουμε τη συναίνεση στη δεύτερη Βουλή για να γράψουμε το άρθρο σωστά και να μην μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει εις βάρος της διαφάνειας στη χώρα», τόνισε.

Σε ερώτηση για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας «κρίθηκε από τον ελληνικό λαό όντας πέντε χρόνια πρωθυπουργός, ηττήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει ηττηθεί οποιοσδήποτε στην Ελλάδα στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, και επιδιώκει να επιστρέψει, αλλά με έναν ιδιότυπο τρόπο: διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό».

«Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Θέλω να αξιολογήσουν τι είπαν και τι έκαναν και, μέσα από αυτήν την αξιολόγηση, να δώσουν μια ευκαιρία και στη δική μου γενιά στο ΠΑΣΟΚ. Για να εφαρμόσουμε μια άλλη πολιτική, με άλλη αντίληψη για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, για να πάει η χώρα μπροστά. Σας αξίζει πραγματικά κάτι καλύτερο και να ζείτε σε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε.