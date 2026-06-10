Ανδρουλάκης: Τα 5 πλεονεκτήματα που «θα οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ στη νίκη» και η αναφορά στον Τσίπρα

Θέτει θέμα αξιοπιστίας για Μητσοτάκη και Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης: Τα 5 πλεονεκτήματα που «θα οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ στη νίκη» και η αναφορά στον Τσίπρα

Στιγμιότυπο από παλαιότερη ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη

Eurokinissi
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι τα πλεονεκτήματα του ΠΑΣΟΚ, όπως το πολιτικό προσωπικό, το πρόγραμμα, η αυτονομία και το πολιτικό ήθος, θα οδηγήσουν το κόμμα στη νίκη στις επερχόμενες εκλογές.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένους εταίρους.
  • Ασκεί κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα για αναξιοπιστία και υποστηρίζει ότι και οι δύο εκπροσωπούν συμφέροντα που ζημίωσαν τον ελληνικό λαό.
  • Ο Ανδρουλάκης τονίζει ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει την πρωτοβουλία και την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
  • Εκφράζει αμφιβολίες για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, επισημαίνοντας αντιφάσεις μεταξύ τους και αμφισβητώντας την ακρίβειά τους.
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Στις κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνοντας τον εκλογικό στόχο του κόμματος για την πρωτιά στις εκλογές παρά τις αρνητικές δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας στο ONE, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη σιγουριά του ότι η προώθηση των τεσσάρων πλεονεκτημάτων του ΠΑΣΟΚ, που κατά τον ίδιο είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη νίκη στις εκλογές, ενώ παράλληλα δεν παρέλειψε να ασκήσει και σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως προς την «αναξιοπιστία».

Τα 4 πλεονεκτήματα και το παράθυρο των συνεργασιών

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε ως πλεονεκτήματα του ΠΑΣΟΚ ότι:

  • έχει πολιτικό προσωπικό,
  • έχει πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
  • έχει πολιτική αυτονομία να το κάνει πράξη,
  • δεν έχει εξαρτήσεις από τα συμφέροντα -και αυτό αποδεικνύεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν πολλοί πυλώνες της εγχώριας ολιγαρχίας-
  • έχει και πολιτικό ήθος, γιατί δεν οργανώνει πολιτική εξόντωση αντιπάλων, αλλά κάνει πολιτικό διάλογο. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα σχολίασε ότι «Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα – Καμμένου που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων».

Όπως είπε, αυτά τα πλεονεκτήματα «θα μας οδηγήσουν στην πολιτική αλλαγή και στην νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα έχει έναν στόχο, την πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή με το σημερινό σύστημα εξουσίας στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει».

Μάλιστα, για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το «παράθυρο» για μετεκλογικές συνεργασίες, χωρίς όμως να καθορίζει τις δυνάμεις με τις οποίες μπορεί να συνεργαστεί: «Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα; Μόνο αν το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, -αυτό που περιέγραψα και πολλές άλλες φορές-, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του, το βράδυ των εθνικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά.

Επίθεση και σε Τσίπρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ωστόσο δεν παρέλειψε να ρίξει τα βέλη του και προς την πλευρά Τσίπρα που πλέον φαίνεται να παγιώνεται δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ στη μάχη για την τρίτη θέση με τη Μαρία Καρυστιανού.

Κατά τη συνέντευξή του, προχώρησε σε ευθεία σύγκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, προσέχοντας να μην τους ταυτίσει ρητά, αλλά αφήνοντας το υπονοούμενο ότι οι δύο πολιτικοί εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο τα ίδια συμφέροντα και δίνοντας έμφαση στην έννοια της αξιοπιστίας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος σαφώς στους κ.κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη, «ποιος είναι αριστερός και πράττει ως αριστερός, ποιος είναι σοσιαλδημοκράτης και πράττει ως σοσιαλδημοκράτης; Διότι δυστυχώς συναντάμε, από την πρόσφατη εμπειρία μας, πολλά παραδείγματα με πολύ μεγάλες ρεκλάμες, που τις φωτίζουν ακόμη περισσότερο κάποιοι ισχυροί παίκτες με έλεγχο των μίντια, αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά το μάρμαρο».

«Είναι πιστός φιλελεύθερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Μπορούσε ένας πιστός φιλελεύθερος, φιλοευρωπαϊστής, να φτιάξει ένα παρακράτος υποκλοπών; Μπορούσε ένας αριστερός προοδευτικός που έχει προτεραιότητα τη μείωση των ανισοτήτων να πουλήσει κόκκινα δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ στα funds, που εκβιάζουν σήμερα χιλιάδες δανειολήπτες και θέλουν να τους πάρουν τις κατοικίες τους;», σχολίασε για τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα.

«Κρίθηκαν. Είχαν ευκαιρίες, άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Οι πολίτες πλήρωσαν το μάρμαρο. Τέρμα οι ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη» πρόσθεσε.

Επιμένει για δημοσκοπήσεις

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις και κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει επίθεση εναντίον τους, αναρωτήθηκε: «Εμείς κάναμε επίθεση ή το αντίθετο; Έχετε δει εσείς ξανά να λένε σε κόμμα ότι “θα δείτε τι θα πάθετε, θα μας βρείτε απέναντι”; Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα; Κάναμε κάτι απλό, που δεν το κάνατε εσείς καταρχάς, γιατί κανονικά αυτή η δουλειά είναι δική σας, δεν είναι δική μας. Να πάρετε τις δημοσκοπήσεις και να πείτε: «Βρε παιδιά, τι γίνεται εδώ; Τη μια μέρα η διαφορά στο 0,5%, την άλλη στο 8%, ξανά σήμερα στο 2%;». Τι είναι τα κόμματα; Δηλαδή, βγήκαν δημοσκοπήσεις μαζεμένες, τις οποίες αν τις βάλετε σε σειρά και δείτε τις διαφορές που έχουν, θα καταλάβετε ότι έχουμε απολύτως δίκιο. Οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις αλληλοδιαψεύδονται».

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